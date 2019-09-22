Порошенко: отношения к "Роттердам+" не имею

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Воскресенье, 22 сентября 2019, 03:31

Бывший президент Петр Порошенко говорит, что не причастен к формуле "Роттердам+" и не обсуждал ее внедрение с олигархом Ринатом Ахметовым, доходы с которой он получал.

Источник: Интервью Порошенко "5 каналу", которое вышло в эфир 21 сентября

Детали: По словам экс-президента, формула "Роттердам +" не является предметом договоренностей с Ахметовым в обмен на лояльность телеканалов олигарха к Порошенко.

По его словам, ранее цена на газ устанавливалась ручным управлением, а любая формула лучше, чем непрозрачное определение цены.

Порошенко добавил, что если бы то, что говорят о "Роттердам +" было правдой, то цена бы на электроэнергию снизилась после отмены формулы.

Прямая речь: "Никакого отношения я к этой формуле я не имею. Никогда ее в глаза не видел, до того, как она была введена и представлена ​​рынке, прежде чем она начала публично обсуждаться.

До этого, не существовало формулы и цена устанавливалась ручным управлением. И я считаю, что любая формула лучше чем ручное непрозрачное определение цены.

И следовательно сейчас, что мы видим: отменен Роттердам, и оказывается, если бы цена была завышена и если есть рыночный принцип формирования цены, то на эти 10 или 15 процентов, цена должна упасть. После отмены "Роттердама" цена выросла."

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Предыстория:

  • В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.
  • 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.
  • Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
  • Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.
  • НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Ахметов ДТЭК энергетика


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