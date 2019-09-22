Порошенко: отношения к "Роттердам+" не имею

Бывший президент Петр Порошенко говорит, что не причастен к формуле "Роттердам+" и не обсуждал ее внедрение с олигархом Ринатом Ахметовым, доходы с которой он получал.

Источник: Интервью Порошенко "5 каналу", которое вышло в эфир 21 сентября

Детали: По словам экс-президента, формула "Роттердам +" не является предметом договоренностей с Ахметовым в обмен на лояльность телеканалов олигарха к Порошенко.

По его словам, ранее цена на газ устанавливалась ручным управлением, а любая формула лучше, чем непрозрачное определение цены.

Порошенко добавил, что если бы то, что говорят о "Роттердам +" было правдой, то цена бы на электроэнергию снизилась после отмены формулы.

Прямая речь: "Никакого отношения я к этой формуле я не имею. Никогда ее в глаза не видел, до того, как она была введена и представлена ​​рынке, прежде чем она начала публично обсуждаться.

До этого, не существовало формулы и цена устанавливалась ручным управлением. И я считаю, что любая формула лучше чем ручное непрозрачное определение цены.

И следовательно сейчас, что мы видим: отменен Роттердам, и оказывается, если бы цена была завышена и если есть рыночный принцип формирования цены, то на эти 10 или 15 процентов, цена должна упасть. После отмены "Роттердама" цена выросла."

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