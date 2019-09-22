Бойовики здійснили 13 обстрілів – ООС

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Неділя, 22 вересня 2019, 07:20

21 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену зброю. 

Джерело: Facebook-сторінка командування ООС  

Деталі: Противник використовував заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм. А також озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Обстріли велись поблизу Водяного, Лебединського, Новотроїцького, Богданівки, Південного, Новозванівки, Майорська, Новолуганського та Луганського. 

Втрат за минулу добу серед українських військових не було.

Нагадаємо: 

  • 20 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Постраждало четверо військових.   

Українська правда

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Теми: Донбас ООС Мінські угоди війна


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