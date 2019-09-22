Бойовики здійснили 13 обстрілів – ООС

Втрат за минулу добу серед українських військових не було.

Деталі: Противник використовував заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм. А також озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

21 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену зброю.

Українська правда

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