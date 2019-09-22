Боевики совершили 13 обстрелов – ООС
Воскресенье, 22 сентября 2019, 07:20
21 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное оружие.
Источник: Facebook-страница командования ООС
Детали: Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм. А также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Обстрелы велись вблизи Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Богдановки, Пивденного, Новозвановки, Майорска, Новолуганского и Луганского.
Потерь за минувшие сутки среди украинских военных не было.
Напомним:
- 20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Пострадали четвери военных.
Украинская правда