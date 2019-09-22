Боевики совершили 13 обстрелов – ООС

21 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное оружие.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм. А также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Богдановки, Пивденного, Новозвановки, Майорска, Новолуганского и Луганского.

Потерь за минувшие сутки среди украинских военных не было.

Напомним: