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Боевики совершили 13 обстрелов – ООС

Воскресенье, 22 сентября 2019, 07:20

21 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное оружие.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм. А также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Богдановки, Пивденного, Новозвановки, Майорска, Новолуганского и Луганского.

Потерь за минувшие сутки среди украинских военных не было.

Напомним:

  • 20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Пострадали четвери военных. 

Украинская правда
Темы: ДонбассООСМинские соглашениявойна
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