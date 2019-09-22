Сенцов у Львові взяв участь в акції на підтримку в'язнів Кремля

Звільнений український політв’язень Олег Сенцов взяв участь у письменницькому марафоні на підтримку українських заручників Кремля в межах 26-го Форуму видавців у Львові.

Джерело: Громадське

Деталі: Окрім Сенцова, до марафону долучились Мирослав Маринович, Ольга Герасим'юк, Андрій Курков, Галина Крук, Вахтанґ Кебуладзе, Римма Зюбіна, Олександра Матвійчук. Під час акції зачитали листи політв’язнів, які перебувають за ґратами, а також їхніх родичів.

Пряма мова Сенцова: "Завдяки вашій праці, ми на волі. В мене багато справ, але найголовніша — боротьба за інших полонених, які перебувають за ґратами".

Опісля у Львівській національній філармонії розпочалась перша презентація нової збірки Сенцова, "Маркетер". Книжка є другою частиною автобіографічної трилогії автора, яку він написав в ув’язненні.

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