Сенцов у Львові взяв участь в акції на підтримку в'язнів Кремля

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Неділя, 22 вересня 2019, 14:08
Громадське

Звільнений український політв’язень Олег Сенцов взяв участь у письменницькому марафоні на підтримку українських заручників Кремля в межах 26-го Форуму видавців у Львові.

Джерело: Громадське

Деталі: Окрім Сенцова, до марафону долучились Мирослав Маринович, Ольга Герасим'юк, Андрій Курков, Галина Крук, Вахтанґ Кебуладзе, Римма Зюбіна, Олександра Матвійчук. Під час акції зачитали листи політв’язнів, які перебувають за ґратами, а також їхніх родичів.

Пряма мова Сенцова: "Завдяки вашій праці, ми на волі. В мене багато справ, але найголовніша — боротьба за інших полонених, які перебувають за ґратами".

Опісля у Львівській національній філармонії розпочалась перша презентація нової збірки Сенцова, "Маркетер". Книжка є другою частиною автобіографічної трилогії автора, яку він написав в ув’язненні.

Передісторія:

  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.
  • 10 травня 2014 року російські окупанти АРК затримали кримського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.
  • 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.
  • У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

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Теми: Сенцов політв'язні Львів акції


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