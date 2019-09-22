Сенцов во Львове принял участие в акции в поддержку узников Кремля

Освобожденный украинский политзаключенный Олег Сенцов принял участие в писательском марафоне в поддержку украинских заложников Кремля в пределах 26 Форума издателей во Львове.

Источник: Громадське

Детали: Кроме Сенцова, к марафону присоединились Мирослав Маринович, Ольга Герасимьюк, Андрей Курков, Галина Крук, Вахтанг Кебуладзе, Римма Зюбина, Александра Матвийчук. Во время акции зачитали письма политзаключенных, находящихся за решеткой, а также их родственников.

Прямая речь Сенцова: "Благодаря вашей работе, мы на свободе. У меня много дел, но самое главное - борьба за других пленных, находящихся за решеткой".

После этого во Львовской национальной филармонии началась первая презентация нового сборника Сенцова, "Маркетер". Книга является второй частью автобиографической трилогии автора, которую он написал в заключении.

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