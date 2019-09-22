Сенцов во Львове принял участие в акции в поддержку узников Кремля
Освобожденный украинский политзаключенный Олег Сенцов принял участие в писательском марафоне в поддержку украинских заложников Кремля в пределах 26 Форума издателей во Львове.
Источник: Громадське
Детали: Кроме Сенцова, к марафону присоединились Мирослав Маринович, Ольга Герасимьюк, Андрей Курков, Галина Крук, Вахтанг Кебуладзе, Римма Зюбина, Александра Матвийчук. Во время акции зачитали письма политзаключенных, находящихся за решеткой, а также их родственников.
Прямая речь Сенцова: "Благодаря вашей работе, мы на свободе. У меня много дел, но самое главное - борьба за других пленных, находящихся за решеткой".
После этого во Львовской национальной филармонии началась первая презентация нового сборника Сенцова, "Маркетер". Книга является второй частью автобиографической трилогии автора, которую он написал в заключении.
Предыстория:
- 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.
- 10 мая 2014 года российские оккупанты РАК задержали крымского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
- 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
- В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.