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Сенцов во Львове принял участие в акции в поддержку узников Кремля

Воскресенье, 22 сентября 2019, 14:08
Сенцов во Львове принял участие в акции в поддержку узников Кремля
Громадське

Освобожденный украинский политзаключенный Олег Сенцов принял участие в писательском марафоне в поддержку украинских заложников Кремля в пределах 26 Форума издателей во Львове.

Источник: Громадське

Детали: Кроме Сенцова, к марафону присоединились Мирослав Маринович, Ольга Герасимьюк, Андрей Курков, Галина Крук, Вахтанг Кебуладзе, Римма Зюбина, Александра Матвийчук. Во время акции зачитали письма политзаключенных, находящихся за решеткой, а также их родственников.

Прямая речь Сенцова: "Благодаря вашей работе, мы на свободе. У меня много дел, но самое главное - борьба за других пленных, находящихся за решеткой".

После этого во Львовской национальной филармонии началась первая презентация нового сборника Сенцова, "Маркетер". Книга является второй частью автобиографической трилогии автора, которую он написал в заключении.

Предыстория:

  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.
  • 10 мая 2014 года российские оккупанты РАК задержали крымского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

Темы: СенцовполитзаключенныеЛьвовакции
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