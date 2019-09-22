Смертельна ДТП з маршруткою на Одещині: затримано водія фури

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Неділя, 22 вересня 2019, 16:12

Поліція затримала водія фури, внаслідок зіткнення якої з маршруткою на Одещині загинуло 9 людей.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури.

Після надання йому медичної допомоги, він був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України".

Що було раніше: У суботу між селами Нова Долина та Прилиманським на Одещині переповнена маршрутка зіткнулася з вантажівкою. В результаті 9 людей загинули та 4 отримали травми.

Українська правда

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Теми: Одеська область ДТП


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