Смертельна ДТП з маршруткою на Одещині: затримано водія фури
Поліція затримала водія фури, внаслідок зіткнення якої з маршруткою на Одещині загинуло 9 людей.
Джерело: поліція Одеської області
Дослівно: "У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури.
Після надання йому медичної допомоги, він був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України".
Що було раніше: У суботу між селами Нова Долина та Прилиманським на Одещині переповнена маршрутка зіткнулася з вантажівкою. В результаті 9 людей загинули та 4 отримали травми.
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