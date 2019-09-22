Смертельное ДТП с маршруткой в Одесской области: задержан водитель фуры
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Воскресенье, 22 сентября 2019, 16:12
Полиция задержала водителя фуры, в результате столкновения которой с маршруткой в Одесской области погибли 9 человек.
Источник: полиция Одесской области
Дословно: "В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры.
После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".
Что было раньше: В субботу между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате 9 человек погибли и 4 получили травмы.
Украинская правда
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