Смертельное ДТП с маршруткой в ​​Одесской области: задержан водитель фуры

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Воскресенье, 22 сентября 2019, 16:12

Полиция задержала водителя фуры, в результате столкновения которой с маршруткой в ​​Одесской области погибли 9 человек.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры.

После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Что было раньше: В субботу между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате 9 человек погибли и 4 получили травмы.

Украинская правда

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Темы: Одесская область ДТП


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