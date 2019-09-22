Смертельное ДТП с маршруткой в ​​Одесской области: задержан водитель фуры

Полиция задержала водителя фуры, в результате столкновения которой с маршруткой в ​​Одесской области погибли 9 человек.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры.

После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Что было раньше: В субботу между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате 9 человек погибли и 4 получили травмы.