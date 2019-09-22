Помпео заявив, що дії Байдена мають бути розслідувані через "українське питання"

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що дії суперника президента США Дональда Трампа на президентських виборах-2020 Джо Байдена мають бути розслідувані на підставі доказів його можливого "втручання" для захисту свого сина від розслідування в Україні.

Джерело: коментар Помпео в ефірі "This Week" на ABC, повідомляє Reuters.

Пряма мова Помпео: "Віце-президент Байден вів себе неналежним чином, якщо захищав свого сина і втручався в дії української влади корупційним шляхом. Я думаю, що нам потрібно докопатися до цього".

За словами Помпео, дії Байдена мають бути розслідувані, якщо є свідчення його корупції, він не стверджував, що його дії були корупційними.

Що передувало:

У Вашингтоні не вщухає скандал через розмову президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, у якій Трамп дав обіцянку, що "стривожила співробітника розвідки".

Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.

Трамп і Зеленський спілкувались телефоном у липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".

Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною в спробі подати колишнього віце-президента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.

На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".