Помпео заявил, що действия Байдена необходимо расследовать в связи с "украинским вопросом"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия соперника президента США Дональда Трампа на президентских выборах-2020 Джо Байдена должны быть расследованы на основании свидетельств о его "вмешательстве" для защиты своего сына от расследования в Украине.

Источник: комментарий Помпео в эфире "This Week" на ABC, сообщает Reuters.

Прямая речь Помпео: "Вице-президент Байден вел себя ненадлежащим образом, если защищал своего сына и вмешивался в действия украинской власти коррупционным путем. Я думаю, что нам нужно докопаться до этого".

По словам Помпео, действия Байдена должны быть расследованы, если есть свидетельства его коррупции, он не утверждал, что его действия были коррупционны.

Предыстория:

В Вашингтоне не утихает скандал из-за разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Трамп дал обещание, которое "встревожило сотрудника разведки".

Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа оказать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".

Союзники Трампа ухватились за связь Джо Байдена с Украиной в попытке подать бывшего вице-президента, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года, как коррумпированного.

По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".