Помпео про відносини США і Ірану: Наше завдання - уникнути війни

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США прагнуть уникнути війни з Іраном.

Джерело: Reuters.

Помпео впевнений, що президент США Дональд Трамп вживе заходів якщо ситуація в регіоні буде загострюватися.

"Наше завдання - уникнути війни", - сказав Помпео. "Ви бачили, що оголосив держсекретар Еспер в п'ятницю, ми вводимо додаткові сили в регіоні з метою стримування і оборони", - сказав він.

Додаткові війська США, які повинні бути розміщені в Перській затоці, призначені для "стримування і оборони", заявив держсекретар.

"Якщо це стримування буде як і раніше неефективним, я також впевнений, що президент Трамп продовжить вживати необхідних дій", - сказав представник США.

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