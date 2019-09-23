Помпео про відносини США і Ірану: Наше завдання - уникнути війни
Понеділок, 23 вересня 2019, 04:48
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США прагнуть уникнути війни з Іраном.
Джерело: Reuters.
Помпео впевнений, що президент США Дональд Трамп вживе заходів якщо ситуація в регіоні буде загострюватися.
"Наше завдання - уникнути війни", - сказав Помпео. "Ви бачили, що оголосив держсекретар Еспер в п'ятницю, ми вводимо додаткові сили в регіоні з метою стримування і оборони", - сказав він.
Додаткові війська США, які повинні бути розміщені в Перській затоці, призначені для "стримування і оборони", заявив держсекретар.
"Якщо це стримування буде як і раніше неефективним, я також впевнений, що президент Трамп продовжить вживати необхідних дій", - сказав представник США.
Нагадаємо:
- В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.
- В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.
- Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.
- Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.