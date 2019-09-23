Помпео об отношениях США и Ирана: Наша задача - избежать войны
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США стремятся избежать войны с Ираном.
Источник: Reuters.
Помпео уверен, что президент США Дональд Трамп примет меры если ситуация в регионе будет обостряться.
"Наша задача - избежать войны", - сказал Помпео. "Вы видели, что объявил госсекретарь Эспер в пятницу, мы вводим дополнительные силы в регионе с целью сдерживания и обороны", - сказал он.
Дополнительные войска США, которые должны быть размещены в Персидском заливе, предназначены для "сдерживания и обороны", заявил госсекретарь.
"Если это сдерживание будет по-прежнему неэффективным, я также уверен, что президент Трамп продолжит предпринимать необходимые действия", - сказал представитель США.
Напомним:
- В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
- Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
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