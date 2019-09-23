Помпео об отношениях США и Ирана: Наша задача - избежать войны

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США стремятся избежать войны с Ираном.

Источник: Reuters.

Помпео уверен, что президент США Дональд Трамп примет меры если ситуация в регионе будет обостряться.

"Наша задача - избежать войны", - сказал Помпео. "Вы видели, что объявил госсекретарь Эспер в пятницу, мы вводим дополнительные силы в регионе с целью сдерживания и обороны", - сказал он.

Дополнительные войска США, которые должны быть размещены в Персидском заливе, предназначены для "сдерживания и обороны", заявил госсекретарь.

"Если это сдерживание будет по-прежнему неэффективным, я также уверен, что президент Трамп продолжит предпринимать необходимые действия", - сказал представитель США.

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