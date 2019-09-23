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В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших

Понедельник, 23 сентября 2019, 08:26
В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших

Поздно вечером 22 сентября в Житомирской области произошла авария с участием грузовика и автобуса, в результате чего 9 человек погибли, еще 11 получили травмы.

Источник: полиция Житомирской области, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Дословно полиция: "Около 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Большой Молодькив Новоград-Волынского района, 55-летний водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна), двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремче", который стоял на обочине дороги". 

 

Детали: 66-летний водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо, часть его пассажиров вышли из салона и стояли на обочине дороги.

В результате столкновения 9 пассажиров автобуса погибли. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года, госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу.

ГСЧС в утренней сводке сообщила, что около 23:26 спасателей вызвали для деблокации погибших и пострадавших. ГСЧС сообщает о 9 погибших и 11 пострадавших.

Полиция по данному факту открыла производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Водитель грузовика задержан.

Напомним:

  • Это уже вторая подобная авария за выходные. 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате 9 человек погибли и 4 получили травмы.

Украинская правда

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Темы: ЖитомирДТПжертвы
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