В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших

8786 просмотров
Понедельник, 23 сентября 2019, 08:26

Поздно вечером 22 сентября в Житомирской области произошла авария с участием грузовика и автобуса, в результате чего 9 человек погибли, еще 11 получили травмы.

Источник: полиция Житомирской области, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Дословно полиция: "Около 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Большой Молодькив Новоград-Волынского района, 55-летний водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна), двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремче", который стоял на обочине дороги". 

 

Детали: 66-летний водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо, часть его пассажиров вышли из салона и стояли на обочине дороги.

В результате столкновения 9 пассажиров автобуса погибли. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года, госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу.

ГСЧС в утренней сводке сообщила, что около 23:26 спасателей вызвали для деблокации погибших и пострадавших. ГСЧС сообщает о 9 погибших и 11 пострадавших.

Полиция по данному факту открыла производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Напомним:

  • Это уже вторая подобная авария за выходные. 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате 9 человек погибли и 4 получили травмы.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Житомир ДТП жертвы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Рекламный щит упал на детей в Житомире: четверо пострадавших 21 сентября 2019, 22:59
Грабители напали на инкассаторов в Житомире: ранен полицейский 9 сентября 2019, 13:43
Главного лесника Житомирщины, которого отчитал Зеленский, уволили 4 сентября 2019, 10:02
Все новости
Главные новости
В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших
Трамп: Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз помогали Украине
Пожар в Киеве: горели автоцистерны с горючим
В последнюю неделю сентября обещают заморозки, местами сильные
Все новости
психология

Как негативные новости искажают наше мышление и что с этим делать

соцсети

Посты о диетах и пластичных операциях в Instagram теперь будут видеть не все

еда

Как упорядочить холодильник, чтобы держать еду свежей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів