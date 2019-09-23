Пункт пропуску на межі з Кримом закрили для машин

З 23 вересня пункт пропуску "Каланчак" закривають для автомобілів у зв’язку з будівельними роботами.

Джерело: сайт Держприкордонслужби.

Дослівно: "З 8:00 23 вересня у КПВВ "Каланчак" буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів. Автомобільний транспорт буде перенаправлятися до КПВВ "Чаплинка"".

Деталі: КПВВ "Чонгар" працюватиме у звичному режимі, однак, за даними ДПС, можуть виникати незручності в зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожі.

Про зміни у роботі зазначених пунктів пропуску обіцяють повідомляти додатково.

Що було раніше: 21 сентября на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом розпочався ремонт.

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