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Пункт пропуска на границе с Крымом закрыли для машин

Понедельник, 23 сентября 2019, 10:53

С 23 сентября пункт пропуска "Каланчак" закрывают для автомобилей в связи со строительными работами.

Источник: сайт Госпогранслужбы.

Дословно: "С 8:00 23 сентября в КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов. Автомобильный транспорт будет перенаправляться к КПВВ "Чаплинка"".

Детали: КПВВ "Чонгар" будет работать в обычном режиме, однако, по данным ГПС, могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ.

Пограничники просят граждан учесть эту информацию при планировании путешествий.

Об изменениях в работе указанных пунктов пропуска обещают сообщать дополнительно.

Что было раньше: 21 сентября в КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом начался ремонт.

Предыстория: 

  • В июле президент Владимир Зеленский заявил, что уволит новоназначенного главу Херсонской ОГА Юрия Гусева, если тот до конца года не обеспечит полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом.

Украинская правда
Темы: ХерсонКрымавто
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