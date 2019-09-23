Пункт пропуска на границе с Крымом закрыли для машин
С 23 сентября пункт пропуска "Каланчак" закрывают для автомобилей в связи со строительными работами.
Источник: сайт Госпогранслужбы.
Дословно: "С 8:00 23 сентября в КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов. Автомобильный транспорт будет перенаправляться к КПВВ "Чаплинка"".
Детали: КПВВ "Чонгар" будет работать в обычном режиме, однако, по данным ГПС, могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ.
Пограничники просят граждан учесть эту информацию при планировании путешествий.
Об изменениях в работе указанных пунктов пропуска обещают сообщать дополнительно.
Что было раньше: 21 сентября в КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом начался ремонт.
Предыстория:
- В июле президент Владимир Зеленский заявил, что уволит новоназначенного главу Херсонской ОГА Юрия Гусева, если тот до конца года не обеспечит полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом.
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