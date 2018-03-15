Рада дала згоду на затримання й арешт Бакуліна

Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Євгена Бакуліна з фракції "Опозиційний блок".

За це парламентарі проголосували після виступу генпрокурора під час засідання 15 березня

Згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна дали 274 депутати, на його затримання – 252 депутати, на тримання під вартою депутата – 240 депутатів.

12 березня регламентний комітет Верховної Ради дав дозвіл на притягнення до відповідальності, затримання й арешт Бакуліна за підозрою в участі у "злочинній організації Віктора Януковича", заволодінні чужим майном і замаху на заволодіння чужим майном, фінансовій оборудці, складанні фіктивних документів.

Зокрема, Бакуліну інкримінують заволодіння коштами "Нафтогазу Україна" у сумі 449 млн 963 тисячі гривень, закінчено замах на заволодіння коштами цього ПАТ у сумі 5 млрд 100 млн 36 тисяч гривень, а також у заволодінні майном і коштами "Чорноморнафтогазу" у сумі 404 млн 374 тисячі доларів при закупівлі нафтовидобувних вишок.

Розгляд у комітеті відбувся без Бакуліна, який повідомив листом про незадовільний стан здоров'я.

Генпрокурор Юрій Луценко запропонував Бакуліну піти на угоду зі слідством.