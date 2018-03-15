Рада дала згоду на затримання й арешт Бакуліна

Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Євгена Бакуліна з фракції "Опозиційний блок".

За це парламентарі проголосували після виступу генпрокурора під час засідання 15 березня

Згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна дали 274 депутати, на його затримання – 252 депутати, на тримання під вартою депутата – 240 депутатів.

12 березня регламентний комітет Верховної Ради дав дозвіл на притягнення до відповідальності, затримання й арешт Бакуліна за підозрою в участі у "злочинній організації Віктора Януковича", заволодінні чужим майном і замаху на заволодіння чужим майном, фінансовій оборудці, складанні фіктивних документів.

Зокрема, Бакуліну інкримінують заволодіння коштами "Нафтогазу Україна" у сумі 449 млн 963 тисячі гривень, закінчено замах на заволодіння коштами цього ПАТ у сумі 5 млрд 100 млн 36 тисяч гривень, а також у заволодінні майном і коштами "Чорноморнафтогазу" у сумі 404 млн 374 тисячі доларів при закупівлі нафтовидобувних вишок.

Розгляд у комітеті відбувся без Бакуліна, який повідомив листом про незадовільний стан здоров'я.

Генпрокурор Юрій Луценко запропонував Бакуліну піти на угоду зі слідством.

За даними ГПУ, Бакулін давно не відвідував Україну.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року до березня 2014 року.

У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський райсуд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.