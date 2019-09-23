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Окружний адмінсуд знову дозволив забудову у Протасовому Яру

Понеділок, 23 вересня 2019, 15:53

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними і скасував приписи Державної архітектурно-будівельної інспекції, які зупиняли зведення житлово-офісно-торговельного комплексу у столичному Протасовому Яру.

Джерело: рішення суду від 16 вересня

Деталі: Суддя Віталій Амельохін розглядав справу у спрощеному порядку – без виклику сторін та проведення засідання.

Замовник будівництва "Дайтона Груп", генпідрядник-будівельна компанія "Індбуд" і проектувальник-архітектурне бюро "Алюр" просили суд визнати протиправними і скасувати припис про усунення порушень закону, припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт і постанову про накладення штрафу.

Суддя повністю задовольнив ці вимоги. Крім того, ДАБІ має компенсувати забудовникам судові витрати – загалом на 25,6 тисяч гривень.

Суд зазначив, що під час розгляду справи ДАБІ не надала доказів на підтвердження своєї точки зору та не спростувала доводів забудовників.

Ймовірні порушення, через які будівництво було зупинене, стосувались: недотримання гранично допустимої висоти об’єкта (за даними ДАБІ – 99 метрів замість максимальних 73,5); незабезпечення місць у загальноосвітніх навчальних закладах; неузгодження проекту по висоті з Украерорухом, аеропортом "Жуляни", Державіаслужбою; неузгодження проекту з Мінкультом, Київавтодором і комунальним підприємством "Спеціалізованого управління протизсувних підземних робіт".

Суд вирішив, що всі необхідні дозволи, зокрема, і стосовно висоти об’єкта, забудовник отримав, біля майбутнього ЖК і так є загальноосвітні школи, а Мінкульт вже не має погоджувати історико-містобудівне обґрунтування.

Єдине твердження забудовників, із яким не погодився суд, стосувалось нібито процедурних порушень під час винесення приписів.

Що було раніше: Окружний адмінсуду Києва вже скасовував приписи на прохання забудовників. Однак 14 серпня громада Протасового Яру виграла суд і виборола заборону на будівництво.

Передісторія:

  • 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей.
  • КМДА неодноразово просила забудовника утриматись від виконання робіт у Протасовому Яру.
  • У Києві протестувальники проти забудови у Протасовому яру частково перекрили парканом проїжджу частину. Водіям давали листівки, у яких пояснювали, що з новими багатоповерхівками в Протасовому яру затори стануть значно більшими за той, що влаштували учасники акції.

Українська правда

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Теми: КиївбудівництвоОАСК
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