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Окружной админсуд снова разрешил застройку в Протасовом Яру

Понедельник, 23 сентября 2019, 15:53

Окружной административный суд Киева признал противоправными и отменил предписания Государственной архитектурно-строительной инспекции, которые останавливали строительство жилищно-офисно-торгового комплекса в столичном Протасовом Яру.

Источник: решение суда от 16 сентября

Детали: Судья Виталий Амелехин рассматривал дело в упрощенном порядке – без вызова сторон и проведения заседания.

Заказчик строительства "Дайтона Групп", генподрядчик-строительная компания "Индбуд" и проектировщик-архитектурное бюро "Аллюр" просили суд признать противоправными и отменить предписание об устранении нарушений закона, предписание о приостановлении подготовительных и строительных работ и постановление о наложении штрафа.

Судья полностью удовлетворил эти требования. Кроме того, ГАСИ должна компенсировать застройщикам судебные расходы – всего на 25,6 тысяч гривен.

Суд отметил, что при рассмотрении дела ГАСИ не предоставила доказательств в подтверждение своей точки зрения и не опровергла доводы застройщиков.

Вероятные нарушения, из-за которых строительство было остановлено, касались: несоблюдения предельно допустимой высоты объекта (по данным ДАБИ – 99 метров вместо максимальных 73,5); необеспечение мест в общеобразовательных учебных заведениях; несогласования проекта по высоте с Украерорухом, аэропортом "Жуляны", Госавиаслужбой; несогласования проекта с Минкультом, Киевавтодором и коммунальным предприятием "Специализированного управления противооползневых подземных работ".

Суд решил, что все необходимые разрешения, в том числе, и в отношении высоты объекта, застройщик получил, возле будущего ЖК и так есть общеобразовательные школы, а Минкульт уже не должен согласовывать историко-градостроительное обоснование.

Единственное утверждение застройщиков, с которым не согласился суд, касалось якобы процедурных нарушений при вынесении предписаний.

Что было раньше: Окружной админсуд Киева уже отменял предписания по просьбе застройщиков. Однако 14 августа община Протасова Яра выиграла суд и выборола запрет на строительство.

Предыстория:

  • 2 мая на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства.
  • 18 июня в Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к строительной технике.
  • КГГА неоднократно просила застройщика воздержаться от выполнения работ в Протасовом Яру.
  • 15 июля протестующие против застройки в Протасовом яру частично перекрыли забором проезжую часть. Водителям давали листовки, в которых объясняли, что с новыми многоэтажками в Протасовом яру пробки станут значительно больше той, которую устроили участники акции.

Украинская правда

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Темы: КиевстроительствоОАСК
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