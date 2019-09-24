Сенцов готовий потиснути руку Путіну, якщо це допоможе звільнити полонених

Звільнений з ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що заради звільнення українських політв'язнів він готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну.

Джерело: інтерв'ю Сенцова радіо "Крим.Реалії".

Пряма мова: "Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне рукостискання буде одна звільнена людина".

Деталі: Відповідаючи на запитання слухача, чи продовжить він боротьбу з Росією, Сенцов відповів, бореться не з Росією, а з "путінським режимом".

Під цією боротьбою, за словами Сенцова, він розуміє протидію путінському режиму, який хоче як і раніше поневолити Україну, припинення війни на Донбасі, повернення наших полонених і повернення Криму.

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