Сенцов готовий потиснути руку Путіну, якщо це допоможе звільнити полонених

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Вівторок, 24 вересня 2019, 10:44

Звільнений з ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що заради звільнення українських політв'язнів він готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну.

Джерело: інтерв'ю Сенцова радіо "Крим.Реалії".

Пряма мова: "Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне рукостискання буде одна звільнена людина".

Деталі: Відповідаючи на запитання слухача, чи продовжить він боротьбу з Росією, Сенцов відповів, бореться не з Росією, а з "путінським режимом".

Під цією боротьбою, за словами Сенцова, він розуміє протидію путінському режиму, який хоче як і раніше поневолити Україну, припинення війни на Донбасі, повернення наших полонених і повернення Криму.

Передісторія:

  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.
  • 10 травня 2014 року російські окупанти АРК затримали кримського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.
  • 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.
  • У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

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Теми: Сенцов Путін політв'язні


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