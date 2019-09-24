Сенцов готов пожать руку Путину, если это поможет освободить пленных

Освобожденный из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ради освобождения украинских политзаключенных он готов пожать руку президенту России Владимиру Путину.

Источник: интервью Сенцова радио "Крым.Реалии".

Прямая речь: "Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет один освобожденный человек".

Детали: Отвечая на вопрос слушателя, продолжит ли он борьбу с Россией, Сенцов ответил, борется не с Россией, а с "путинским режимом".

Под этой борьбой, по словам Сенцова, он понимает противодействие путинскому режиму, который хочет по-прежнему поработить Украину, прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных и возвращение Крыма.

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