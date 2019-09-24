Сенцов готов пожать руку Путину, если это поможет освободить пленных

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Вторник, 24 сентября 2019, 10:44

Освобожденный из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ради освобождения украинских политзаключенных он готов пожать руку президенту России Владимиру Путину.

Источник: интервью Сенцова радио "Крым.Реалии".

Прямая речь: "Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет один освобожденный человек".

Детали: Отвечая на вопрос слушателя, продолжит ли он борьбу с Россией, Сенцов ответил, борется не с Россией, а с "путинским режимом".

Под этой борьбой, по словам Сенцова, он понимает противодействие путинскому режиму, который хочет по-прежнему поработить Украину,  прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных и возвращение Крыма.

Предыстория:

  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.
  • 10 мая 2014 года российские оккупанты РАК задержали крымского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

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Темы: Сенцов Путин политзаключенные


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