Екс-посадовцю Мін’юсту повідомили про підозру у зловживанні становищем
Прокуратура АР Крим повідомила про підозру екс-посадовцю Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції Сергію Крайчинському через зловживання службовим становищем.
Джерело: прокуратура Автономної республіки Крим, співрозмовник УП у правоохоронних органах
Дослівно: "У відділі на виконанні перебувало рішення суду про стягнення боргу з одного з комерційних банків на суму 764 тис. доларів. Після примусового виконання рішення, державним виконавцем винесено постанову про стягнення до державного бюджету з боржника виконавчого збору у сумі 76 тис. доларів (1,9 млн грн), як того вимагає ст. 28 ЗУ "Про виконавче провадження".
Проте, одним з керівників департаменту вказана постанова безпідставно скасована, у зв’язку з чим, до бюджету не надійшла вказана сума коштів".
Деталі: Офіційно у відомстві прізвища посадовця не називають, але за даними УП, йдеться про Сергія Крайчинського. Крім того, Крайчинський близький до "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.
Крайчинський у 2016 році незаконно скасував постанову про стягнення з ПАТ "ТАСкомбанк" виконавчого збору у розмірі 76 405 доларів.
Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
Наразі до суду подано клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та вирішується питання щодо визначення підслідності за НАБУ.
Нагадаємо:
- Нещодавно глава Офісу президента Андрій Богдан і київський забудовник, "куратор від Зеленського" Андрій Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенко і Анни Огренчук. Гості відпочивали на приватній яхті.
- Богдан на публікацію журналістів про його відпочинок заявив, що у вільний від роботи час "їде, куди хоче".
- Крім Богдана на весіллі помітили нових депутатів від "Слуги народу" Миколу Сольського та Олега Семінського, а також суддів, банкірів.
- Довбенку приписують вплив на кадрові призначення та "вирішення питань", зокрема з державними реєстраторами, у виконавчій службі та з продажем арештованого майна.
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