Екс-посадовцю Мін’юсту повідомили про підозру у зловживанні становищем

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру екс-посадовцю Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції Сергію Крайчинському через зловживання службовим становищем.

Джерело: прокуратура Автономної республіки Крим, співрозмовник УП у правоохоронних органах

Дослівно: "У відділі на виконанні перебувало рішення суду про стягнення боргу з одного з комерційних банків на суму 764 тис. доларів. Після примусового виконання рішення, державним виконавцем винесено постанову про стягнення до державного бюджету з боржника виконавчого збору у сумі 76 тис. доларів (1,9 млн грн), як того вимагає ст. 28 ЗУ "Про виконавче провадження".

Проте, одним з керівників департаменту вказана постанова безпідставно скасована, у зв’язку з чим, до бюджету не надійшла вказана сума коштів".

Деталі: Офіційно у відомстві прізвища посадовця не називають, але за даними УП, йдеться про Сергія Крайчинського. Крім того, Крайчинський близький до "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.

Крайчинський у 2016 році незаконно скасував постанову про стягнення з ПАТ "ТАСкомбанк" виконавчого збору у розмірі 76 405 доларів.

Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі до суду подано клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та вирішується питання щодо визначення підслідності за НАБУ.

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