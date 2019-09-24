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Экс-чиновнику Минюста сообщили о подозрении в злоупотреблении положением

Вторник, 24 сентября 2019, 14:59

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении экс-чиновнику Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Сергею Крайчинскому из-за злоупотребления служебным положением.

Источник: прокуратура Автономной республики Крым, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "В отделе на исполнении находилось решение суда о взыскании долга с одного из коммерческих банков на сумму 764 тыс. долларов. После принудительного исполнения решения, государственным исполнителем вынесено постановление о взыскании в государственный бюджет с должника исполнительного сбора в сумме 76 тыс. долларов (1,9 млн грн), как того требует ст. 28 ЗУ "Об исполнительном производстве".

Однако, одним из руководителей департамента указанное постановление безосновательно отменено, в связи с чем, в бюджет не поступила указанная сумма средств".

Детали: Официально в ведомстве фамилии должностного лица не называют, но по данным УП, говорится о Сергее Крайчинском. Кроме того, Крайчинский близкий к "смотрящему" за Минюстом Андрею Довбенко.

Крайчинский в 2016 году незаконно отменил постановление о взыскании с ОАО "ТАСкомбанк" исполнительного сбора в размере 76 405 долларов.

Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и решается вопрос об определении подследственности за НАБУ.

Напомним:

  • Недавно глава Офиса президента Андрей Богдан и киевский застройщик, "куратор от Зеленского" Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко и Анны Огренчук. Гости отдыхали на частной яхте.
  • Богдан на публикацию журналистов о его отдыхе заявил, что в свободное от работы время "едет, куда хочет".
  • Кроме Богдана на свадьбе заметили новых депутатов от "Слуги народа" Николая Сольского и Олега Семинского, а также судей, банкиров.
  • Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с госрегистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества.

Украинская правда

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Темы: прокуратураКрымМинюст
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