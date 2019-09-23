Голова Нацполіції пояснив історію з екс-дружиною та "мішком грошей" на кордоні

Голова Нацполіції Сергій Князєв назвав дезінформацією затримання на кордоні між Україною і Польщею автомобіля з його екс-дружиною та півмільйоном євро.

Джерело: Cергій Князєв у Facebook

Пряма мова: "Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об’єктами інформаційної атаки.

Засоби масової інформації миттєво поширили "новину" про перевезення нею мало не мішків із грошима. Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю".

Деталі: За його словами, екс-дружина працює у будівельній компанії "Атлант". Вона перетинала кордон разом із директором компанії 78-річним Вадимом Каганом.

В автомобілі також були український та європейський партнери директора.

Каган продав за 500 тисяч євро торгівельне приміщення у центрі Києва і віз гроші з собою.

Польські прикордонники попросили, крім пред’явлених власником, додаткові документи щодо задекларованих коштів.

Кагану довелося показати "ще деякі оригінали", і після цього "інцидент було вичерпано".

Що цьому передувало: У пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" між Україною і Польщею на вихідних затримали Mersedes-Benz із екс-дружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив 500 тисяч євро без необхідного декларування.

Речник поліції Ярослав Тракало повідомив, що Князєв свою позицію найближчим часом викладе у Facebook.