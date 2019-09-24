Спасибко – Кличку: писати заяву про звільнення не буду

Заступник мера Києва Олександр Спасибко не збирається писати заяву про звільнення.

Джерело: Facebook-сторінка Олександра Спасибко.

Пряма мова Спасибко: "По-перше, заяву про звільнення писати не планував, не писав і в цих обставинах писати не буду. Історія питання. Минулого тижня голова КМДА дійсно звернувся з проханням написати заяву про звільнення. Без пояснень чи нарікань на мою роботу. Як доросла досвідчена людина я не питав подробиць, але попросив час на роздуми і можливість знайти нову роботу та перевестись чи працевлаштуватись в іншому місці.

І буквально ранком понеділка я про своє звільнення, як про вирішене вже питання, дізнаюсь з трансляції брифінга керівника одночасно з усіма провідними ЗМІ країни".

Деталі: Спасибко заявив, що він не хоче бути людиною, на "яку покладають відповідальність за провали", які він не здійснював. Він написав, що про свої подальші рішення і кроки повідомлю пізніше.

Що було раніше: 23 вересня Кличко заявив, що планує звільнити з посад двох своїх заступників Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна. За словами Кличка, він попросив їх написати заяви про звільнення. Давтян у КМДА працював над проектами транспортної інфраструктури.

Давтян у вівторок заявив, що не планує писати заяви про звільнення, попри прохання глави КМДА.

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