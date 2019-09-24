Спасибко – мэру Кличко: писать заявление об увольнении не буду

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Вторник, 24 сентября 2019, 18:01

Заместитель мэра Киева Александр Спасибко не собирается писать заявление об увольнении.

Источник: Facebook-страница Александра Спасибко.

Прямая речь Спасибко: "Во-первых, заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду. История вопроса. На прошлой неделе председатель КГГА действительно обратился с просьбой написать заявление об увольнении. Без объяснений или жалоб на мою работу. Как взрослый опытный человек я не спрашивал подробностей, но попросил время на размышление и возможность найти новую работу и перевестись или трудоустроиться в другом месте.

И буквально утром понедельника я о своем увольнении, как о решенном уже вопросе, узнаю по трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны".

Детали: Спасибко заявил, что он не хочет быть человеком, на "которую возлагают ответственность за провалы", которые он не совершал. Он написал, что о своих дальнейших решениях и шагах сообщит позже.

Что было раньше: 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. По словам Кличко, он попросил их написать заявления об увольнении. Давтян в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры.

Давтян во вторник заявил, что не планирует писать заявления об увольнении, несмотря на просьбы главы КГГА.

Напомним:

  • Давтян является сыном известного харьковского бизнесмена Александр Давтяна, основателя и президента "Инвестиционной группы "DAD" "(куда входят АО "Давтян и Ко", гостиничный бизнес: АО "Гостиница"Харьков"", гостиница "Палас", гостиница "Интернасиональ" компания "Континент групп" (ресторанный бизнес, салоны красоты, строительный бизнес ( "Континент-Строй"), производство стройматериалов, продажа недвижимости, а также торговля горюче-смазочными материалами ( "Континент-АЗС)", фирма "Пиротекс", Медиа группа "Объектив" (ТРК "Simon", РА "Simon", еженедельник "Объективно", газета "Simon")).
  • С 29 апреля 2016 он работал в должности первого заместителя председателя Запорожской областной государственной администрации, а в 2017 году стал заместителем Кличко.

Украинская правда

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Темы: Кличко Киев виборы


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