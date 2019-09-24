Спасибко – мэру Кличко: писать заявление об увольнении не буду

Заместитель мэра Киева Александр Спасибко не собирается писать заявление об увольнении.

Источник: Facebook-страница Александра Спасибко.

Прямая речь Спасибко: "Во-первых, заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду. История вопроса. На прошлой неделе председатель КГГА действительно обратился с просьбой написать заявление об увольнении. Без объяснений или жалоб на мою работу. Как взрослый опытный человек я не спрашивал подробностей, но попросил время на размышление и возможность найти новую работу и перевестись или трудоустроиться в другом месте.

И буквально утром понедельника я о своем увольнении, как о решенном уже вопросе, узнаю по трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны".

Детали: Спасибко заявил, что он не хочет быть человеком, на "которую возлагают ответственность за провалы", которые он не совершал. Он написал, что о своих дальнейших решениях и шагах сообщит позже.

Что было раньше: 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. По словам Кличко, он попросил их написать заявления об увольнении. Давтян в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры.

Давтян во вторник заявил, что не планирует писать заявления об увольнении, несмотря на просьбы главы КГГА.

Напомним: