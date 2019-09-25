Зеленський і Путін зробили перші кроки до миру – Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що в українсько-російських відносинах помітний прогрес.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Деталі: Під час виступу на 74-й сесії Генасамблеї ООН Макрон заявив, що президент України почав робити перші кроки до миру, а президент Росії зміг на них відповісти. Він вважає, що в останні тижні вдалось досягти поліпшення (ред. у забезпеченні миру).
Також лідер Франції підкреслив, що в наступні тижні відбудеться саміт у Нормандському форматі з приводу врегулювання конфлікту на Сході України.
Нагадаємо:
- На початку вересня Макрон говорив, що обмін утримуваними між Росією та Україною є початком відновлення конструктивного діалогу, який має бути продовжений наступними тижнями.
- Наприкінці серпня прес-служба Офісу президента повідомляла про телефонну розмову Еммануеля Макрона з президентом України Володимиром Зеленським, де лідер Франції підтвердив готовність провести зустріч у Нормандському форматі найближчим часом.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua