Зеленський і Путін зробили перші кроки до миру – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що в українсько-російських відносинах помітний прогрес.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Під час виступу на 74-й сесії Генасамблеї ООН Макрон заявив, що президент України почав робити перші кроки до миру, а президент Росії зміг на них відповісти. Він вважає, що в останні тижні вдалось досягти поліпшення (ред. у забезпеченні миру).

Також лідер Франції підкреслив, що в наступні тижні відбудеться саміт у Нормандському форматі з приводу врегулювання конфлікту на Сході України.

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