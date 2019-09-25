Зеленський і Путін зробили перші кроки до миру – Макрон

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Середа, 25 вересня 2019, 01:09

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що в українсько-російських відносинах помітний прогрес. 

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Під час виступу на 74-й сесії Генасамблеї ООН Макрон заявив, що президент України почав робити перші кроки до миру, а президент Росії зміг на них відповісти. Він вважає, що в останні тижні вдалось досягти поліпшення (ред. у забезпеченні миру). 

Також лідер Франції підкреслив, що в наступні тижні відбудеться саміт у Нормандському форматі з приводу врегулювання конфлікту на Сході України. 

Нагадаємо:

  • На початку вересня Макрон говорив, що обмін утримуваними між Росією та Україною є початком відновлення конструктивного діалогу, який має бути продовжений наступними тижнями.
  • Наприкінці серпня прес-служба Офісу президента повідомляла про телефонну розмову Еммануеля Макрона з президентом України Володимиром Зеленським, де лідер Франції підтвердив готовність провести зустріч у Нормандському форматі найближчим часом.

Українська правда

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Теми: Франція Зеленський Росія Путін


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