Зеленский и Путин сделали первые шаги к миру – Макрон
Среда, 25 сентября 2019, 01:09
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в украинской-российских отношениях заметный прогресс.
Источник: Интерфакс-Украина
Детали: Во время выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН Макрон заявил, что президент Украины начал делать первые шаги к миру, а президент России смог на них ответить. Он считает, что в последние недели удалось достичь улучшения (ред. в обеспечении мира).
Также лидер Франции подчеркнул, что в последующие недели состоится саммит в Нормандском формате по поводу урегулирования конфликта на Востоке Украины.
Напомним:
- В начале сентября Макрон говорил, что обмен удерживаемыми между Россией и Украиной является началом восстановления конструктивного диалога, который должен быть продлен на следующих неделях.
- В конце августа пресс-служба Офиса президента сообщала о телефонном разговоре Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским, где лидер Франции подтвердил готовность провести встречу в Нормандском формате в ближайшее время.
Украинская правда