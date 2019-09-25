Зеленский и Путин сделали первые шаги к миру – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в украинской-российских отношениях заметный прогресс.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Во время выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН Макрон заявил, что президент Украины начал делать первые шаги к миру, а президент России смог на них ответить. Он считает, что в последние недели удалось достичь улучшения (ред. в обеспечении мира).

Также лидер Франции подчеркнул, что в последующие недели состоится саммит в Нормандском формате по поводу урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Напомним: