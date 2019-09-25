Зеленский и Путин сделали первые шаги к миру – Макрон

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Среда, 25 сентября 2019, 01:09

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в украинской-российских отношениях заметный прогресс.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Во время выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН Макрон заявил, что президент Украины начал делать первые шаги к миру, а президент России смог на них ответить. Он считает, что в последние недели удалось достичь улучшения (ред. в обеспечении мира).

Также лидер Франции подчеркнул, что в последующие недели состоится саммит в Нормандском формате по поводу урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Напомним:

  • В начале сентября Макрон говорил, что обмен удерживаемыми между Россией и Украиной является началом восстановления конструктивного диалога, который должен быть продлен на следующих неделях.
  • В конце августа пресс-служба Офиса президента сообщала о телефонном разговоре Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским, где лидер Франции подтвердил готовность провести встречу в Нормандском формате в ближайшее время.

Украинская правда

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Темы: Франция Зеленский Росcия Путин


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