Макрон пообіцяв активізувати зусилля в “нормандському форматі”

Джерело: Заява канцелярії та Twitter президента Франції Еммануеля Макрона

Макрон вважає, що обмін полоненими між Росією та Україною є початком відновлення конструктивного діалогу, який має бути продовжений наступними тижнями.

Деталі: Як йдеться в заяві, президент Франції вважає обмін утримуваними вирішальним кроком у відновленні конструктивного діалогу.

Разом з тим, він підкреслив, що Франція з Німеччиною активізують свої зусилля в “нормандському форматі” для подальшого прогресу і реалізації політичної складової Мінських угод.

У Twitter Макрон привітав звільнення Олега Сенцова у рамках обміну та додав, що Франція завжди була на стороні українського режисера.

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Нагадуємо:

7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні людей читайте тут, Росії – тут.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Президент США Дональд Трамп назвав цей обмін "можливо, першим гігантським кроком до миру".

Що було раніше: