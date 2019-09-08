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Макрон пообіцяв активізувати зусилля в “нормандському форматі”

Неділя, 8 вересня 2019, 06:18

Джерело: Заява канцелярії та Twitter президента Франції Еммануеля Макрона

Макрон вважає, що обмін полоненими між Росією та Україною є початком відновлення конструктивного діалогу, який має бути продовжений наступними тижнями.

Деталі: Як йдеться в заяві, президент Франції вважає обмін утримуваними вирішальним кроком у відновленні конструктивного діалогу. 

Разом з тим, він підкреслив, що Франція з Німеччиною активізують свої зусилля в “нормандському форматі” для подальшого прогресу і реалізації політичної складової Мінських угод. 

У Twitter Макрон привітав звільнення Олега Сенцова у рамках обміну та додав, що Франція завжди була на стороні українського режисера.  

Знати більше:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Нагадуємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні людей читайте тут, Росії – тут.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.
  • Президент США Дональд Трамп назвав цей обмін "можливо, першим гігантським кроком до миру".

Що було раніше

  • У заяві за підсумками саміту G7 йдеться, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні.
  • Президент Володимир Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в "нормандському форматі".
  • Як повідомили у прес-службі офісу президента, Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив готовність провести зустріч у “нормандському форматі” найближчим часом.
  • Нормандський формат - це зустрічі у чотиристоронньому форматі президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.

Українська правда
Теми: ФранціяМінські угодиполоненіполітв'язні
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