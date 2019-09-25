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Німеччина заявила, що не видає візи жителям ОРДЛО із паспортами РФ

Середа, 25 вересня 2019, 01:40
Німеччина заявила, що не видає візи жителям ОРДЛО із паспортами РФ

Міністерство закордонних справ Німеччини заявляє, що жодних випадків видачі віз жителям окупованих території, які отримали російські паспорти, не було

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: На запит видання у відомстві відповіли, що не знають про подібні випадки. 

Та додали, що жителі ОРДЛО можуть звернутись за українськими паспортами і в’їхати на територію Німеччини без візи. 

У МЗС нагадали, що офіційна позиція Берліна відповідає заяві, прийнятій на саміті Україна-ЄС 10 червня цього року. У ній йдеться про готовність Європейського Союзу розглянути можливість невизнання російський паспортів, що виданні з порушенням Мінських угод. 

Нагадаємо:

  • Напереродні у ЗМІ з’явилась інформація, що Німеччина видає візи мешканцям окупованих районів Донецької і Луганської областей у їх нові російські паспорти.

Передісторія: 

  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей. Окремі країни ЄС заявили, що не визнаватимуть російські паспорти мешканців ОРДЛО, однак консолідованої відповіді з боку міжнародної спільноти на паспортизацію Донбасу не було.

Українська правда
Теми: НімеччинаОРДЛОРосіявізи
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