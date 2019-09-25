Міністерство закордонних справ Німеччини заявляє, що жодних випадків видачі віз жителям окупованих території, які отримали російські паспорти, не було

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: На запит видання у відомстві відповіли, що не знають про подібні випадки.

Та додали, що жителі ОРДЛО можуть звернутись за українськими паспортами і в’їхати на територію Німеччини без візи.

У МЗС нагадали, що офіційна позиція Берліна відповідає заяві, прийнятій на саміті Україна-ЄС 10 червня цього року. У ній йдеться про готовність Європейського Союзу розглянути можливість невизнання російський паспортів, що виданні з порушенням Мінських угод.

Нагадаємо:

Напереродні у ЗМІ з’явилась інформація, що Німеччина видає візи мешканцям окупованих районів Донецької і Луганської областей у їх нові російські паспорти.

Передісторія: