Германия заявила, что не выдает визы жителям ОРДЛО с паспортами РФ
Среда, 25 сентября 2019, 01:40
Министерство иностранных дел Германии заявляет, что никаких случаев выдачи виз жителям оккупированных территории, которые получили российские паспорта, не было.
Источник: Deutsche Welle
Детали: На запрос издания в ведомстве ответили, что не знают о подобных случаях.
Также в МИД добавили, что жители ОРДЛО могут обратиться за украинскими паспортами и въехать на территорию Германии без визы.
Официальная позиция Берлина соответствует заявлению, принятом на саммите Украина-ЕС 10 июня этого года. В ней говорится о готовности Европейского Союза рассмотреть возможность непризнания российский паспортов, что выданы с нарушением Минских соглашений.
Напомним:
- Накануне в СМИ появилась информация, что Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.
Предыстория:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Отдельные страны ЕС заявили, что не будут признавать российские паспорта жителей ОРДЛО, однако консолидированного ответа на паспортизацию Донбасса не было.
Украинская правда