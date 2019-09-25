Министерство иностранных дел Германии заявляет, что никаких случаев выдачи виз жителям оккупированных территории, которые получили российские паспорта, не было.

Источник: Deutsche Welle

Детали: На запрос издания в ведомстве ответили, что не знают о подобных случаях.

Также в МИД добавили, что жители ОРДЛО могут обратиться за украинскими паспортами и въехать на территорию Германии без визы.

Официальная позиция Берлина соответствует заявлению, принятом на саммите Украина-ЕС 10 июня этого года. В ней говорится о готовности Европейского Союза рассмотреть возможность непризнания российский паспортов, что выданы с нарушением Минских соглашений.

Напомним:

Накануне в СМИ появилась информация, что Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.

Предыстория: