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Українська влада дозволила оприлюднити запис розмови із Зеленським – Трамп

Середа, 25 вересня 2019, 02:15

Президент США Дональд Трамп повідомив, що держсекретар Майкл Помпео отримав дозвіл від української влади на публікацію стенограми телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Twitter Трампа

Дослівно: "Державний секретар Помпео отримав дозвіл від уряду України на оприлюднення стенограми телефонного дзвінка, який я мав з їх президентом. Вони також не розуміють, в чому справа. Тотальне полювання на відьом з боку демократів."

Нагадаємо: 

  • 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа з приводу тиску на президента України Володимира Зеленського. 
  • Президент Дональд Трамп доручив 25 вересня оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Передісторія:

  • Минулого тижня стало відомо про розслідування за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа. 
  • Президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
  • ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.
  • Лідер США також нібито міг шантажувати Зеленського.
  • Трамп заперечує "некоректність" будь-яких висловлювань зі свого боку в розмові із Зеленським.
  • Водночас президент США визнав, що обговорював з українським президентом свого політичного конкурента Джо Байдена.

Українська правда
Теми: ТрампімпічментСШАЗеленський
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