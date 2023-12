Українська влада дозволила оприлюднити запис розмови із Зеленським – Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що держсекретар Майкл Помпео отримав дозвіл від української влади на публікацію стенограми телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Twitter Трампа

Дослівно: "Державний секретар Помпео отримав дозвіл від уряду України на оприлюднення стенограми телефонного дзвінка, який я мав з їх президентом. Вони також не розуміють, в чому справа. Тотальне полювання на відьом з боку демократів."

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!