Українська влада дозволила оприлюднити запис розмови із Зеленським – Трамп
Середа, 25 вересня 2019, 02:15
Президент США Дональд Трамп повідомив, що держсекретар Майкл Помпео отримав дозвіл від української влади на публікацію стенограми телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: Twitter Трампа
Дослівно: "Державний секретар Помпео отримав дозвіл від уряду України на оприлюднення стенограми телефонного дзвінка, який я мав з їх президентом. Вони також не розуміють, в чому справа. Тотальне полювання на відьом з боку демократів."
Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019
Нагадаємо:
- 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа з приводу тиску на президента України Володимира Зеленського.
- Президент Дональд Трамп доручив 25 вересня оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Передісторія:
- Минулого тижня стало відомо про розслідування за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа.
- Президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
- ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.
- Лідер США також нібито міг шантажувати Зеленського.
- Трамп заперечує "некоректність" будь-яких висловлювань зі свого боку в розмові із Зеленським.
- Водночас президент США визнав, що обговорював з українським президентом свого політичного конкурента Джо Байдена.
Українська правда