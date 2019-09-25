Украинские власти разрешили опубликовать запись разговора с Зеленским – Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Twitter Трампа

Дословно: "Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка с их президентом. Они также не понимают в чем дело. Тотальноя охота на ведьм со стороны демократов."

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Напомним:

24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предыстория: