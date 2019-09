Украинские власти разрешили опубликовать запись разговора с Зеленским – Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Twitter Трампа

Дословно: "Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка с их президентом. Они также не понимают в чем дело. Тотальноя охота на ведьм со стороны демократов."

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!