Украинские власти разрешили опубликовать запись разговора с Зеленским – Трамп

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Среда, 25 сентября 2019, 02:15

Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Twitter Трампа

Дословно: "Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка с их президентом. Они также не понимают в чем дело. Тотальноя охота на ведьм со стороны демократов."

Напомним:

  • 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.
  • Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предыстория:

  • На прошлой неделе стало известно о расследовании на основе жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
  • Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
  • СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
  • Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
  • Трамп отрицает "некорректность" любых высказываний со своей стороны в разговоре с Зеленским.
  • В то же время президент США признал, что обсуждал с украинским президентом своего политического конкурента Джо Байдена.

Украинская правда

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Темы: Трамп импичмент США Зеленский


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