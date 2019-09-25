Украинские власти разрешили опубликовать запись разговора с Зеленским – Трамп
Среда, 25 сентября 2019, 02:15
Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: Twitter Трампа
Дословно: "Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка с их президентом. Они также не понимают в чем дело. Тотальноя охота на ведьм со стороны демократов."
Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019
Напомним:
- 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.
- Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Предыстория:
- На прошлой неделе стало известно о расследовании на основе жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
- Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
- СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
- Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
- Трамп отрицает "некорректность" любых высказываний со своей стороны в разговоре с Зеленским.
- В то же время президент США признал, что обсуждал с украинским президентом своего политического конкурента Джо Байдена.
Украинская правда