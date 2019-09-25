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Замість Князєва призначили нового голову Нацполіції

Середа, 25 вересня 2019, 12:53
Клименко - кадровик

Кабінет міністрів призначив начальником Національної поліції чинного заступника голови Ігоря Клименка.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, який перебуває на закритому засіданні уряду, пише "Інтерфакс-Україна".

"У Національній поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", – повідомив Гочаренко.

Крім того, за його даними, на засіданні Кабміну затвердили нову кількість заступників глави МВС: Арсену Авакову зможуть допомагати аж сім заступників, включно з одним першим.

UPD: Новий очільник Нацполіції назвав уже назвав "завдання номер один".

Нагадаємо:

  • Для Ігоря Клименка у 2017 році створили нову посаду у структурі Національної поліції - заступника керівника Нацполіції - начальника департаменту кадрового забезпечення.
  • 24 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку. Причини свого рішення він не пояснив. За словами джерела УП в Нацполіціі, рішення про відставку Князєва викликане конфліктом через кадрові призначення.
  • Князєв очолював Нацполіцію з 8 лютого 2017 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліція
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