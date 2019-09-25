Замість Князєва призначили нового голову Нацполіції

Кабінет міністрів призначив начальником Національної поліції чинного заступника голови Ігоря Клименка.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, який перебуває на закритому засіданні уряду, пише "Інтерфакс-Україна".



"У Національній поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", – повідомив Гочаренко.



Крім того, за його даними, на засіданні Кабміну затвердили нову кількість заступників глави МВС: Арсену Авакову зможуть допомагати аж сім заступників, включно з одним першим.

UPD: Новий очільник Нацполіції назвав уже назвав "завдання номер один".

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