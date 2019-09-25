Замість Князєва призначили нового голову Нацполіції
Середа, 25 вересня 2019, 12:53
Кабінет міністрів призначив начальником Національної поліції чинного заступника голови Ігоря Клименка.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, який перебуває на закритому засіданні уряду, пише "Інтерфакс-Україна".
"У Національній поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", – повідомив Гочаренко.
Крім того, за його даними, на засіданні Кабміну затвердили нову кількість заступників глави МВС: Арсену Авакову зможуть допомагати аж сім заступників, включно з одним першим.
UPD: Новий очільник Нацполіції назвав уже назвав "завдання номер один".
Нагадаємо:
- Для Ігоря Клименка у 2017 році створили нову посаду у структурі Національної поліції - заступника керівника Нацполіції - начальника департаменту кадрового забезпечення.
- 24 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку. Причини свого рішення він не пояснив. За словами джерела УП в Нацполіціі, рішення про відставку Князєва викликане конфліктом через кадрові призначення.
- Князєв очолював Нацполіцію з 8 лютого 2017 року.