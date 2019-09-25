Новий очільник поліції назвав "завдання номер один"

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Середа, 25 вересня 2019, 13:34

Новопризначений голова Національної поліції Ігор Клименко запевняє, що продовжить реформи, які реалізують з моменту створення НПУ.

Джерело: МВС

Пряма мова Клименка: "Завдання номер один – покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Наступний напрям роботи – профілактика злочинності, у першу чергу її вуличним проявам, а також покращення ефективності у забезпеченні безпеки дорожнього руху".

 

Деталі: Новий очільник Нацполіції зазначив, що в той же час зверне увагу на вирішення проблем, "які найбільше турбують громадян України". За його словами, окремим питанням буде налагодження співпраці поліції з територіальними громадами, а також розвиток та використання IT компонентів у побудові відомства.

Додатково: Згідно з офіційною біографією на сайті МВС, Клименко народився 25 жовтня 1972 року у Києві, закінчив Харківський військовий університет. До 1997 проходив військову службу у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію – психолог. В органах внутрішніх справ служить з 1998 року.

Що передувало: На засіданні Кабміну 25 вересня урядовці прийняли відставку голови Нацполіції Сергія Князєва і призначили на цю посаду його заступника Ігоря Клименка.

Передісторія:

  • Для Ігоря Клименка у 2017 році створили нову посаду у структурі Національної поліції - заступника керівника Нацполіції - начальника департаменту кадрового забезпечення.
  • 24 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку. Причини свого рішення він не пояснив. За словами джерела УП в Нацполіціі, рішення про відставку Князєва викликане конфліктом через кадрові призначення.
  • Князєв очолював Нацполіцію з 8 лютого 2017 року.

Українська правда

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Теми: поліція


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