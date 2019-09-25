Кабинет министров назначил начальником Национальной полиции действующего заместителя председателя Игоря Клименко.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства, пишет "Интерфакс-Украина".

"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", – сообщил Гончаренко.

Кроме того, по его данным, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД: Арсену Авакову смогут помогать семь заместителей, включая одного первого.

UPD: Новый глава Нацполиции назвал уже назвал "задачу номер один".

Напомним: