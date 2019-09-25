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Вместо Князева назначили нового главу Нацполиции

Среда, 25 сентября 2019, 12:53
Клименко - кадровик

Кабинет министров назначил начальником Национальной полиции действующего заместителя председателя Игоря Клименко.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства, пишет "Интерфакс-Украина".

"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", – сообщил Гончаренко.

Кроме того, по его данным, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД: Арсену Авакову смогут помогать семь заместителей, включая одного первого.

UPD: Новый глава Нацполиции назвал уже назвал "задачу номер один".

Напомним:

  • Для Игоря Клименко в 2017 году создали новую должность в структуре Национальной полиции - заместитель руководителя Нацполиции - начальник департамента кадрового обеспечения. 
  • 24 сентября председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Причины своего решения он не объяснил. По словам источника УП в Нацполиции, решение об отставке Князева вызвано конфликтом из-за кадровых назначений.
  • Князев возглавлял Нацполицию с 8 февраля 2017 года.

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Темы: полиция
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