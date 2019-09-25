Министерство внутренних дел предлагает назначить главой Национальной полиции заместителя главы ведомства Игоря Клименко.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства, пишет "Интерфакс-Украина".

"МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции нынешнего заместителя председателя НП генерала полиции Игоря Клименко", – утверждает Гончаренко.

Кроме того, по его данным, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД: Арсену Авакову смогут помогать семь заместителей, включая одного первого.

Напомним: