Вместо Князева назначили нового главу Нацполиции
Среда, 25 сентября 2019, 12:53
Кабинет министров назначил начальником Национальной полиции действующего заместителя председателя Игоря Клименко.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства, пишет "Интерфакс-Украина".
"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", – сообщил Гончаренко.
Кроме того, по его данным, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД: Арсену Авакову смогут помогать семь заместителей, включая одного первого.
UPD: Новый глава Нацполиции назвал уже назвал "задачу номер один".
Напомним:
- Для Игоря Клименко в 2017 году создали новую должность в структуре Национальной полиции - заместитель руководителя Нацполиции - начальник департамента кадрового обеспечения.
- 24 сентября председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Причины своего решения он не объяснил. По словам источника УП в Нацполиции, решение об отставке Князева вызвано конфликтом из-за кадровых назначений.
- Князев возглавлял Нацполицию с 8 февраля 2017 года.