Скандальний "слуга народу" хоче, щоб батьки скинулися на люки для школи

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський замість того, щоб допомогти вирішити проблеми і притягнути до відповідальності недбалих чиновників у своєму окрузі у м. Дніпро, запропонував батькам школярів самим навести лад на території школи, скинувшись по 100 гривень на люки.

Джерело: повідомлення Бужанського в Facebook.

Пряма мова: "Провів незабутні 4 години, спілкуючись з громадянами як їхній депутата по 25 округу... Так ось, з приводу шкіл. Школа, 1000 учнів. На території школи 20 (двадцять!!!!!) відкритих люків. Ціна одного люка – 500 гривень. Питаю (директора – ред.) – а що, батьки не можуть скинуться по 100 гривень і купити ці люки?".

"Прийду на збори і скажу батькам, що вони дов@йоби. Інфантильні, причому. Мені не похер, що їхні діти можуть зламати ноги, їм похер. Переробити я їх не перероблю, так хоч правду скажу. Як офіційна особа".

Деталі: Бужанський написав, що його питання вжахнуло директора школи, і той розповів, що батьки здавати гроші на люки "категорично проти". Директор також визнав, що "ледве змусили їх (батьків – ред.) купити в школу кілька десятків перегорілих лампочок".

"Слуга народу" пообіцяв написати листа міській владі, щоб місто допомогло вирішити проблему з відсутністю люків на території школи. Бужанський також зазначив, що якщо грошей у міста не вистачить, то він купить люки сам.

На це користувачі соцмережі в коментарях запитали Бужанського, навіщо їм тоді держава і навіщо люди платять податки, якщо вони потім повинні скидатися на лампочки і люки в школах, або ще латати дороги чи ремонтувати туалети в поїзді.

Нардепу також написали, що батьки вже втомилися від постійних поборів у школах.

Деякі юзери пропонували посадити в люки 20 чиновників місцевої влади, щоб вони не пускали туди дітей, і подивитися, через скільки часу люки будуть закриті.

"Слузі народу" також нагадали, що за школу і її територію відповідає директор, а у всіх люків є господарі – водоканал, тепломережа, провайдери, Укртелеком, які отримують гроші на їх утримання. І якщо є загроза життю або здоров'ю дітей, то люди, які не виконують своїх обов'язків, повинні понести покарання.

Після цього Бужанський написав новий пост, де визнав, що "перегнув з епітетами", вибачився за те, що назвав батьків "дов@йобами", і відразу ж обізвав їх "інфантилами".

"Українська правда" звернулася в Міносвіти по коментарі щодо матеріально-технічного забезпечення і фінансування шкіл.

УП також намагалася отримати коментарі у мера Дніпра Бориса Філатова, але його телефон наразі не відповідає.



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