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Скандальний "слуга народа" хочет, чтобы родители сбросились на люки для школы

Среда, 25 сентября 2019, 13:03
Скандальний слуга народа хочет, чтобы родители сбросились на люки для школы

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский вместо того, чтобы помочь решить проблемы и привлечь к ответственности халатных чиновников в своем округе в г. Днепр, предложил родителям школьников самим привести в порядок территорию школы, скинувшись по 100 гривен на люки.

Источник: сообщение Бужанского в Facebook.

Прямая речь: "Провел незабываемые 4 часа, общаясь с гражданами в качестве их депутата по 25 округу… Так вот, по поводу школ. Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 (двадцать!!!!!) открытых люков. Цена одного люка – 500 гривен. Спрашиваю (директора – ред.) – а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки?".

"Приду на собрание и скажу родителям, что они дол@оебы. Инфантильные, причем. Мне не похер, что их дети могут сломать ноги, им похер. Переделать я их не переделаю, так хоть правду скажу. Как официальное лицо".

Детали: Бужанский написал, что его вопрос привел директора школы в ужас и тот рассказал, что родители сдавать деньги на люки "категорически против". Директор также признал, что "еле заставили их (родителей – ред.) купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек".

"Слуга народа" пообещал написать письма городским властям, чтобы город помог решить проблему с отсутствием люков на территории школы. Бужанский также отметил, что если денег у города не хватит, то он купит люки сам.   

На это юзеры соцсети в комментариях спросили Бужанского, зачем им тогда государство и зачем люди платят налоги, если они потом должны скидываться на лампочки и люки в школах, или латать дороги и ремонтировать туалет в поезде.

Нардепу также написали, что родители уже устали от постоянных поборов в школах.

Некоторые юзеры предлагали посадить в люки 20 чиновников местной власти, чтобы они не пускали туда детей, и посмотреть, через сколько времени люки будут закрыты.

"Слуге народа" также напомнили, что за школу и ее территорию отвечает директор, а у всех люков есть хозяева – водоканал, теплосеть, провайдеры, Укртелеком, которые получают деньги на их содержание.  И если есть угроза жизни или здоровью детей, то люди, которые не выполняют своих обязанностей, должны понести наказание.

После этого Бужанский написал новый пост, где признал, что "перегнул с эпитетами", извинился за то, что назвал родителей "дол@оебами", и сразу же обозвал их "инфантилами".

"Украинская правда" обратилась в Минобразования по комментарии относительно материально-технического обеспечения и финансирования школ.

УП также пыталась получить комментарии у мэра Днепра Бориса Филатова, но его телефон сейчас не отвечает.

Предыстория: 

  • В августе избранный от партии "Слуга народа" нардеп Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".
  • В партии слова депутата назвали недопустимыми, но призвали СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаобразованиеДнепр
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