Звільнився заступник Холодницького
Середа, 25 вересня 2019, 13:18
Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко звільнився з посади.
Про це сам Кривенко підтвердив у переписці із журналістом УП, зазначивши, що звільнився через стан здоров’я.
"Заморився", - зазначив заступник Холодницького.
Коли саме він написав заяву на звільнення невідомо.
У серпні 2018 року "Центр протидії корупції" з посиланням на декларацію Кривенка повідомляв, що Назар Холодницький позичив своєму заступнику Володимиру Кривенку понад 600 тисяч гривень.
На ці гроші Кривенко купив квартиру за понад 2 мільйони гривень.
Українська правда