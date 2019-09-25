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Звільнився заступник Холодницького

Середа, 25 вересня 2019, 13:18
Звільнився заступник Холодницького

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко звільнився з посади.

Про це сам Кривенко підтвердив у переписці із журналістом УП, зазначивши, що звільнився через стан здоров’я.

"Заморився", - зазначив заступник Холодницького.

Коли саме він написав заяву на звільнення невідомо.  

У серпні 2018 року "Центр протидії корупції" з посиланням на декларацію Кривенка повідомляв, що Назар Холодницький позичив своєму заступнику Володимиру Кривенку понад 600 тисяч гривень.

На ці гроші Кривенко купив квартиру за понад 2 мільйони гривень.

Українська правда

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Теми: Холодницькийпрокуратуракорупція
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