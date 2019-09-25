Уволился заместитель Холодницкого

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Среда, 25 сентября 2019, 13:18

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко уволился.

Об этом сам Кривенко подтвердил в переписке с журналистом УП, отметив, что уволился по состоянию здоровья.

"Устал", - отметил заместитель Холодницкого.

Когда именно он написал заявление на увольнение неизвестно.

В августе 2018 "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на декларацию Кривенко сообщал, что Назар Холодницкий занял своему заместителю Владимиру Кривенко более 600 000 гривен.

На эти деньги Кривенко купил квартиру за более чем 2 миллиона гривен.

Украинская правда

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Темы: Холодницкий прокуратура коррупция


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