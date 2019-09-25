Новый глава полиции назвал "задачу номер один"

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Среда, 25 сентября 2019, 13:34

Новоназначенный председатель Национальной полиции Игорь Клименко уверяет, что продолжит реформы, которые реализуют с момента создания НПУ.

Источник: МВД

Прямая речь Клименко: "Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличных проявлений, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения".

 

Детали: Новый глава Нацполиции отметил, что в то же время обратит внимание на решение проблем, "которые больше всего беспокоят граждан Украины". По его словам, отдельным вопросом будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

Дополнительно: Согласно официальной биографии на сайте МВД, Клименко родился 25 октября 1972 в Киеве, закончил Харьковский военный университет. До 1997 проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию - психолог. В органах внутренних дел служит с 1998 года.

Что роизошло ранее: На заседании Кабмина 25 сентября чиновники приняли отставку главы Нацполиции Сергея Князева и назначили на эту должность его заместителя Игоря Клименко.

Предыстория:

  • Для Игоря Клименко в 2017 году создали новую должность в структуре Национальной полиции - заместитель руководителя Нацполиции - начальника департамента кадрового обеспечения.
  • 24 сентября председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что подал в отставку. Причины своего решения он не объяснил. По словам источника УП в Нацполиции, решение об отставке Князева вызвано конфликтом из-за кадровых назначений.
  • Князев возглавлял Нацполицию с 8 февраля 2017 года.

Украинская правда

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Темы: полиция


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