Поліція розповіла про результати 60 обшуків на Закарпатті

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Середа, 25 вересня 2019, 17:49

В результаті спецоперації правоохоронці затримали організатора та виконавця замаху на вбивство офіцера поліції Андрія Іванківа.

Джерело: офіційний сайт Нацполіції

Дослівно: "Організатором вбивства виявився лідер злочинного угрупування, екс-міліціонер, який для ліквідації жертви підібрав кілера. Мотив злочину, пов'язаний з припиненням так званих "сіток", які забезпечували перевагу на виборах деяким кандидатам в народні депутати ВРУ, шляхом підкупу виборців".

 

Деталі: Поліція розкриває подробиці замаху на начальника Управління захисту економіки у Закарпатській області в липні 2019 року. Правоохоронці кажуть, що встановили всіх причетних до замаху на ліквідацію офіцера поліції. Спільними діями ДВБ, бійців КОРДу та поліції особливого призначення, оперативників ДЗЕ, слідчих ГСУ затримано головних фігурантів злочину: 38-річного організатора та 25-річного виконавця замаху на вбивство правоохоронця. 

Також проведено 60 санкціонованих обшуків за місцем мешкання цих та інших фігурантів змови. Виявлено та вилучено кошти, 4 пістолети, 1 рушницю, більше сотні набоїв, оргтехніку, мобільні телефони, банківські картки, кайданки та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність. Повідомляється, що наразі затриманих вже доставили до Києва та оголосили їм підозри, встановлюється їхня причетність до інших злочинів.

 
 

Що передувало: 25 вересня з’явилася інформація про масштабні обшуки на Закарпатті. Місцевий правозахисник повідомляв, що спецпризначенці прилетіли літаком та гвинтокрилом. За його даними, "обшуки проводяться навіть у братів Балог". Віктор Балога у коментарі УП відзначив, що у його брата мали бути обшуки, але станом на 15:30 їх не було.

Передісторія:

  • Вранці 11 липня 2019 року в Ужгороді обстріляли легковий автомобіль, на якому пересувався начальник Управління захисту економіки у Закарпатській області Департаменту захисту економіки Національної поліції Андрій Іванків. Полковник поліції дивом не постраждав.
  • Поліція встановила чимало свідків та очевидців події, які бачили підозрілих осіб вранці 11 липня, бачили безпосередньо самого кілера та описали його шлях пересування до моменту злочину і після. Також задіяли кінологів та водолазів Державної служби з надзвичайних ситуацій. 
  • На дні річки Уж знайшли знаряддя злочину – пістолет-кулемет "Скорпіон" калібру 7,65 мм з маркуванням. Крім того, на березі річки було знайдено і предмети одягу, які викинув зловмисник під час відходу. Оперативні заходи відпрацювання вивели правоохоронців на злочинну групу, яка діяла в регіоні.
  • Лідером ОЗГ виявився 38-річний мешканець Ужгорода, колишній працівник міліції Закарпаття.  У 2014 році він був звільнений з лав ОВС за тісні, дружні зв’язки з кримінальним світом регіону. За данми слідства, злочинна група під його керівництвом діяла під виглядом спортивної організації, учасники якої, насправді, виконували замовні брудні справи.

Українська правда

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Теми: поліція Закарпаття


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