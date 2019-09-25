Поліція розповіла про результати 60 обшуків на Закарпатті

В результаті спецоперації правоохоронці затримали організатора та виконавця замаху на вбивство офіцера поліції Андрія Іванківа.

Джерело: офіційний сайт Нацполіції

Дослівно: "Організатором вбивства виявився лідер злочинного угрупування, екс-міліціонер, який для ліквідації жертви підібрав кілера. Мотив злочину, пов'язаний з припиненням так званих "сіток", які забезпечували перевагу на виборах деяким кандидатам в народні депутати ВРУ, шляхом підкупу виборців".

Деталі: Поліція розкриває подробиці замаху на начальника Управління захисту економіки у Закарпатській області в липні 2019 року. Правоохоронці кажуть, що встановили всіх причетних до замаху на ліквідацію офіцера поліції. Спільними діями ДВБ, бійців КОРДу та поліції особливого призначення, оперативників ДЗЕ, слідчих ГСУ затримано головних фігурантів злочину: 38-річного організатора та 25-річного виконавця замаху на вбивство правоохоронця.

Також проведено 60 санкціонованих обшуків за місцем мешкання цих та інших фігурантів змови. Виявлено та вилучено кошти, 4 пістолети, 1 рушницю, більше сотні набоїв, оргтехніку, мобільні телефони, банківські картки, кайданки та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність. Повідомляється, що наразі затриманих вже доставили до Києва та оголосили їм підозри, встановлюється їхня причетність до інших злочинів.

Що передувало: 25 вересня з’явилася інформація про масштабні обшуки на Закарпатті. Місцевий правозахисник повідомляв, що спецпризначенці прилетіли літаком та гвинтокрилом. За його даними, "обшуки проводяться навіть у братів Балог". Віктор Балога у коментарі УП відзначив, що у його брата мали бути обшуки, але станом на 15:30 їх не було.

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