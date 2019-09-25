Полиция рассказала о результатах 60 обысков на Закарпатье

В результате спецоперации правоохранители задержали организатора и исполнителя покушения на убийство офицера полиции Андрея Иванкива.

Источник: официальный сайт Нацполиции

Дословно: "Организатором убийства оказался лидер преступной группировки, экс-милиционер, для ликвидации жертвы подобраdibq киллера. Мотив преступления, связан с прекращением так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты ВРУ, путем подкупа избирателей".

Детали: Полиция раскрывает подробности покушения на начальника Управления защиты экономики в Закарпатской области в июле 2019 года. Правоохранители говорят, что установили всех причастных к покушению на ликвидацию офицера полиции. Совместными действиями ДВБ, бойцов КОРДа и полиции особого назначения, оперативников ДЗЭ, следственных ГСУ задержаны главные фигуранта преступления 38-летнего организатора и 25-летнего исполнителя покушения на убийство милиционера.

Также проведено 60 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов заговора. Обнаружены и изъяты деньги, 4 пистолета, 1 ружье, более сотни патронов, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Сообщается, что сейчас задержанных уже доставили в Киев и объявили им подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям.

Что было ранее: 25 сентября появилась информация о масштабных обысках на Закарпатье. Местный правозащитник сообщал, что спецназовцы прилетели самолетом и вертолетом. По его данным, "обыски проводятся даже у братьев Балог". Виктор Балога в комментарии УП отметил, что у его брата должны быть обыски, но по состоянию на 15:30 их не было.

Предыстория: