"Диверсантів" Дудку і Бессарабова етапували з Криму до Москви – адвокат
Засуджених у "справі українських диверсантів" Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували з СІЗО №1 окупованого Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.
Джерело: Крим.Реаліі з посиланням на адвоката Сергія Легостова
Деталі: За словами адвоката, зараз вони знаходяться в СІЗО №1 Краснодара "на пересилці".
Незабаром їх доставлять у СІЗО "Лефортово".
У Москві суд розгляне апеляцію на вирок Севастопольського суду, який 4 квітня дав Дудці та Бессарабову 14 років колонії суворого режиму.
Що було раніше: 16 вересня архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент попросив президента Володимира Зеленського включити Володимира Дудку та Костянтина Давиденка у списки на обмін полоненими.
Передісторія:
- 9 листопада 2016 року в Севастополі окупанти затримали Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Костянтина Давиденка - трьох "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України".
- Дудка - капітан 2-го рангу запасу, в минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки. Бессарабов і Давиденко до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос".
- За версією російських спецслужб, вони планували диверсії на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення Криму. У підозрюваних вилучили зброю та боєприпаси, засоби спецзв'язку, а також карти-схеми об'єктів для запланованих диверсій.
- Міноборони України заперечує, що заарештовані є його співробітниками.
- Затримані також заперечують свою провину.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua