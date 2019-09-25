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"Диверсантів" Дудку і Бессарабова етапували з Криму до Москви – адвокат

Середа, 25 вересня 2019, 20:07

Засуджених у "справі українських диверсантів" Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували з СІЗО №1 окупованого Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.

Джерело: Крим.Реаліі з посиланням на адвоката Сергія Легостова

Деталі: За словами адвоката, зараз вони знаходяться в СІЗО №1 Краснодара "на пересилці".

Незабаром їх доставлять у СІЗО "Лефортово".

У Москві суд розгляне апеляцію на вирок Севастопольського суду, який 4 квітня дав Дудці та Бессарабову 14 років колонії суворого режиму.

Що було раніше: 16 вересня архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент попросив президента Володимира Зеленського включити Володимира Дудку та Костянтина Давиденка у списки на обмін полоненими.

Передісторія:

  • 9 листопада 2016 року в Севастополі окупанти затримали Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Костянтина Давиденка - трьох "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України".
  • Дудка - капітан 2-го рангу запасу, в минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки. Бессарабов і Давиденко до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос".
  • За версією російських спецслужб, вони планували диверсії на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення Криму. У підозрюваних вилучили зброю та боєприпаси, засоби спецзв'язку, а також карти-схеми об'єктів для запланованих диверсій.
  • Міноборони України заперечує, що заарештовані є його співробітниками.
  • Затримані також заперечують свою провину.

Теми: Кримполоненіокупація
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