Климент попросив Зеленського включити в обмін двох "диверсантів" і кримських татар

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Понеділок, 16 вересня 2019, 21:00

Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент попросив президента Володимира Зеленського включити в списки на обмін полоненими Володимира Дудку та Костянтина Давиденка.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Архієпископ також нагадав про кримських татар, яких "ув'язнили тільки за те, що вони молилися вдома, проти закону Ярової, який забороняє проводити будь-які молитви вдома".

Пряма мова Климента: "...Володимир Дудка, він зараз знаходиться в дуже важкому фізичному стані. І друга людина – це Костя Давиденко... 

Їм винесено вирок, і я б дуже просив президента України Володимира Зеленського, новообраного голову СБУ, омбудсмена з прав людини Людмилу Денісову, щоб ці дві людини були в списках на обмін…

…(Татар – ред.) судять за те, що вони моляться Богу... Хто вони – хізби, не хізби, я не знаю, але в Криму до 2014 року ніхто з поясом шахіда не бігав, і жодного теракту не було".

Що цьому передувало: 9 вересня син Дудки Ілля повідомив "Громадському радіо", що у батька – виразка шлунку, аденома простати, з’явився пісок у нирках. За його словами, за три роки засуджений жодного разу не отримував кваліфікованої медичної допомоги.

Передісторія:

  • Володимир Дудка – один із трьох "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України", яких окупанти затримали в Севастополі 9 листопада 2016 року. Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.
  • Двома іншими затриманими були Дмитро Штибліков та Олексій Бессарабов. До 2014 року вони працювали військовими експертами в центрі "Номос".
  • У Службі безпеки наголошували, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.
  • "Севастопольський міський суд" засудив Володимира Дудку до 14 років в’язниці.
  • Давиденка працівники ФСБ Росії схопили 11 лютого 2018 року в Сімферополі.
  • За інформацією видання "Крим.SOS", Давиденко родом із Шахтарська. Він працював фахівецем із оцінки рухомого і нерухомого майна. Після окупації частини території Донецької та Луганської областей проживав у Харкові.
  • В окупований Крим Давиденко поїхав у власних справах.
  • 6 червня 2019 року так званий "верховний суд" окупованого Криму засудив Давиденка до 10,5 року позбавлення волі, визнавши його винним у шпигунстві на користь СБУ.
  • Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента затримали в окупованому Криму 3 березня. Увечері відпустили без складання протоколу.

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Теми: полонені Зеленський


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