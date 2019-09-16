Климент попросив Зеленського включити в обмін двох "диверсантів" і кримських татар

Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент попросив президента Володимира Зеленського включити в списки на обмін полоненими Володимира Дудку та Костянтина Давиденка.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Архієпископ також нагадав про кримських татар, яких "ув'язнили тільки за те, що вони молилися вдома, проти закону Ярової, який забороняє проводити будь-які молитви вдома".

Пряма мова Климента: "...Володимир Дудка, він зараз знаходиться в дуже важкому фізичному стані. І друга людина – це Костя Давиденко...

Їм винесено вирок, і я б дуже просив президента України Володимира Зеленського, новообраного голову СБУ, омбудсмена з прав людини Людмилу Денісову, щоб ці дві людини були в списках на обмін…

…(Татар – ред.) судять за те, що вони моляться Богу... Хто вони – хізби, не хізби, я не знаю, але в Криму до 2014 року ніхто з поясом шахіда не бігав, і жодного теракту не було".

Що цьому передувало: 9 вересня син Дудки Ілля повідомив "Громадському радіо", що у батька – виразка шлунку, аденома простати, з’явився пісок у нирках. За його словами, за три роки засуджений жодного разу не отримував кваліфікованої медичної допомоги.

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