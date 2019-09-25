"Диверсантов" Дудку и Бессарабова этапировали из Крыма в Москву – адвокат

Осужденных по "делу украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Сергея Легостова

Детали: По словам адвоката, сейчас они находятся в СИЗО №1 Краснодара "на пересылке".

Вскоре их доставят в СИЗО "Лефортово".

В Москве суд рассмотрит апелляцию на приговор Севастопольского суда, который 4 апреля дал Дудке и Бессарабову 14 лет колонии строгого режима.

Что было ранее: 16 сентября архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент попросил президента Владимира Зеленского включить Владимира Дудку и Константина Давыденко в списки на обмен пленными.

Предыстория: