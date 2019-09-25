"Диверсантов" Дудку и Бессарабова этапировали из Крыма в Москву – адвокат
Осужденных по "делу украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.
Источник: Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Сергея Легостова
Детали: По словам адвоката, сейчас они находятся в СИЗО №1 Краснодара "на пересылке".
Вскоре их доставят в СИЗО "Лефортово".
В Москве суд рассмотрит апелляцию на приговор Севастопольского суда, который 4 апреля дал Дудке и Бессарабову 14 лет колонии строгого режима.
Что было ранее: 16 сентября архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент попросил президента Владимира Зеленского включить Владимира Дудку и Константина Давыденко в списки на обмен пленными.
Предыстория:
- Оккупанты задержали Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Константина Давыденко – трех якобы "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины" – в Севастополе 9 ноября 2016 года.
- Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки. Бессарабов и Давыденко до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос".
- По версии российских спецслужб, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. У подозреваемых изъяли оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.
- Минобороны Украины отрицает, что арестованные являются его сотрудниками.
- Задержанные также отрицают свою вину.
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