Трамп пояснив, чого хоче від Зеленського у "справі Джо Байдена в Україні"

Президент Дональд Трамп відповів на питання журналіста, чи хоче він, щоб президент Володимир Зеленський детально розслідував нібито відмивання грошей в Україні сином головного конкурента Трампа на виборах 2020 року від демократів Джо Байдена.

Джерело: спільний брифінг Трампа і Зеленського

Пряма мова Трампа: "Ні, я хочу, щоби він зробив усе можливе в плані боротьби з корупцією. Тому що рівень корупції (в Україні - ред.) величезний.

Коли син Байдена залишає Україну з мільйонами доларів, і вони (влада України - ред.) нічого про це не знають - це корупція...

...Зеленський хоче зупинити корупцію. Його обрали перш за все для того, щоб він подолав корупцію.

Він робить всьому світу велику послугу. І я думаю, що в нього все вийде".

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