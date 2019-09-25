Трамп пояснив, чого хоче від Зеленського у "справі Джо Байдена в Україні"
Президент Дональд Трамп відповів на питання журналіста, чи хоче він, щоб президент Володимир Зеленський детально розслідував нібито відмивання грошей в Україні сином головного конкурента Трампа на виборах 2020 року від демократів Джо Байдена.
Джерело: спільний брифінг Трампа і Зеленського
Пряма мова Трампа: "Ні, я хочу, щоби він зробив усе можливе в плані боротьби з корупцією. Тому що рівень корупції (в Україні - ред.) величезний.
Коли син Байдена залишає Україну з мільйонами доларів, і вони (влада України - ред.) нічого про це не знають - це корупція...
...Зеленський хоче зупинити корупцію. Його обрали перш за все для того, щоб він подолав корупцію.
Він робить всьому світу велику послугу. І я думаю, що в нього все вийде".
Нагадаємо:
- На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року.
- За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
- Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні. Хантер входив у раду директорів компанії Burisma Holdings.
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