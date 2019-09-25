Трамп пояснив, чого хоче від Зеленського у "справі Джо Байдена в Україні"

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Середа, 25 вересня 2019, 22:31

Президент Дональд Трамп відповів на питання журналіста, чи хоче він, щоб президент Володимир Зеленський детально розслідував нібито відмивання грошей в Україні сином головного конкурента Трампа на виборах 2020 року від демократів Джо Байдена.

Джерело: спільний брифінг Трампа і Зеленського

Пряма мова Трампа: "Ні, я хочу, щоби він зробив усе можливе в плані боротьби з корупцією. Тому що рівень корупції (в Україні - ред.) величезний.

Коли син Байдена залишає Україну з мільйонами доларів, і вони (влада України - ред.) нічого про це не знають - це корупція...

...Зеленський хоче зупинити корупцію. Його обрали перш за все для того, щоб він подолав корупцію.

Він робить всьому світу велику послугу. І я думаю, що в нього все вийде".

Нагадаємо:

  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року. 
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні. Хантер входив у раду директорів компанії Burisma Holdings.

Українська правда

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Теми: Трамп Зеленський корупція


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