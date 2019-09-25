Трамп объяснил, чего хочет от Зеленского по "делу Джо Байдена в Украине"

Президент Дональд Трамп ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы президент Владимир Зеленский детально расследовал "дело отмывания денег в Украине" сыном главного конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

Источник: совместный брифинг Трампа и Зеленского

Прямая речь Трампа: "Нет, я хочу, чтобы он делал все возможное в плане борьбы с коррупцией. Потому что уровень коррупции (в Украине – ред.) огромный.

Когда сын Байдена покидает Украину с миллионами долларов, и они (власти Украины – ред.) ничего об этом не знают – это коррупция.

Зеленский хочет остановить коррупцию. Он был избран прежде всего для борьбы с коррупцией.

Он делает всему миру большую услугу. И я думаю, что у него все получится".

Напомним: