Трамп объяснил, чего хочет от Зеленского по "делу Джо Байдена в Украине"

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Среда, 25 сентября 2019, 22:31

Президент Дональд Трамп ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы президент Владимир Зеленский детально расследовал "дело отмывания денег в Украине" сыном главного конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

Источник: совместный брифинг Трампа и Зеленского

Прямая речь Трампа: "Нет, я хочу, чтобы он делал все возможное в плане борьбы с коррупцией. Потому что уровень коррупции (в Украине – ред.) огромный.

Когда сын Байдена покидает Украину с миллионами долларов, и они (власти Украины – ред.) ничего об этом не знают – это коррупция.

Зеленский хочет остановить коррупцию. Он был избран прежде всего для борьбы с коррупцией.

Он делает всему миру большую услугу. И я думаю, что у него все получится".

Напомним:

  • В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
  • По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине. Хантер входил в совет директоров компании Burisma Holdings.

Украинская правда

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Темы: Трамп Зеленский коррупция


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