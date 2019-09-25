Трамп объяснил, чего хочет от Зеленского по "делу Джо Байдена в Украине"
Среда, 25 сентября 2019, 22:31
Президент Дональд Трамп ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы президент Владимир Зеленский детально расследовал якобы отмывание денег в Украине сыном главного конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.
Источник: совместный брифинг Трампа и Зеленского
Прямая речь Трампа: "Нет, я хочу, чтобы он делал все возможное в плане борьбы с коррупцией. Потому что уровень коррупции (в Украине – ред.) огромный.
Когда сын Байдена покидает Украину с миллионами долларов, и они (власти Украины – ред.) ничего об этом не знают – это коррупция.
Зеленский хочет остановить коррупцию. Он был избран прежде всего для борьбы с коррупцией.
Он делает всему миру большую услугу. И я думаю, что у него все получится".
Напомним:
- В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
- По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине. Хантер входил в совет директоров компании Burisma Holdings.
Украинская правда