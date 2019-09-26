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У ЄС відреагували на слова Трампа і Зеленського про недостатню допомогу

Четвер, 26 вересня 2019, 01:46

Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Моґеріні Майя Коціянчич заявила, що підтримка України з боку Європейського Союзу є "безпрецедентною".

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Речниця наголосила, що за 5 років для України було зібрано найбільший пакет підтримки в історії Європейського Союзу. Також Коціянчич підкреслила, що крім допомоги від Союзу, Україна отримувала адресну допомогу від країн-членів ЄС. 

Дослівно: "...Європейський Союз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки процесу реформ

Послідовним меседжем було – чим більше реформ в Україні, тим більше підтримки ЄС. І за останні 5 років в результаті цієї амбітної програми реформ, рішуче підтримуваної і супроводжуваної Європейським союзом, Україна досягла більшого, аніж два десятиліття тому."

Передісторія: 

  • У опублікованній стенограмі розмови президентів США та України йдеться про те, що Дональд Трамп критикував європейські країни і зокрема Німеччину за недостатню допомогу Україні.
  • У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що Трамп "абсолютно правий, не на 100%, а на 1000%".
  • Пізніше президент України пояснив, що розмова з президентом США відбулась в складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн, незважаючи на це, глава держави вдячний лідерам Європи за будь-яку допомогу Україні.

Українська правда

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Теми: ЄСЗеленськийТрамп
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