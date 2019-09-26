У ЄС відреагували на слова Трампа і Зеленського про недостатню допомогу

Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Моґеріні Майя Коціянчич заявила, що підтримка України з боку Європейського Союзу є "безпрецедентною".

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Речниця наголосила, що за 5 років для України було зібрано найбільший пакет підтримки в історії Європейського Союзу. Також Коціянчич підкреслила, що крім допомоги від Союзу, Україна отримувала адресну допомогу від країн-членів ЄС.

Дослівно: "...Європейський Союз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки процесу реформ

Послідовним меседжем було – чим більше реформ в Україні, тим більше підтримки ЄС. І за останні 5 років в результаті цієї амбітної програми реформ, рішуче підтримуваної і супроводжуваної Європейським союзом, Україна досягла більшого, аніж два десятиліття тому."

Передісторія: