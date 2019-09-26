Зеленський зіграв ключову роль в тому, щоб обмін відбувся – очільник МЗС РФ
Четвер, 26 вересня 2019, 03:02
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що президент України Володимир Зеленський зіграв вирішальну роль у проведенні обміну утримуваними.
Джерело: інтерв’ю Лаврова виданню "Коммерсант"
Деталі: За його словами, обмін був здійснений поза контекстом ситуації на Донбасі. А прямий контакт президента Росії Володимира Путіна із Володимиром Зеленським є позитивним явищем.
На думку Лаврова, обмін між Україною і Росією "оздоровив" відносини між Москвою і Києвом.
З приводу проведення зустрічі в Нормандському форматі, очільник МЗС повідомив, що це залежить не від Росії.
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Українська правда