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Зеленський зіграв ключову роль в тому, щоб обмін відбувся – очільник МЗС РФ

Четвер, 26 вересня 2019, 03:02

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що президент України Володимир Зеленський зіграв вирішальну роль у проведенні обміну утримуваними. 

Джерело: інтерв’ю Лаврова виданню "Коммерсант"

Деталі: За його словами, обмін був здійснений поза контекстом ситуації на Донбасі. А прямий контакт президента Росії Володимира Путіна із Володимиром Зеленським є позитивним явищем. 

На думку Лаврова, обмін між Україною і Росією "оздоровив" відносини між Москвою і Києвом. 

З приводу проведення зустрічі в Нормандському форматі, очільник МЗС повідомив, що це залежить не від Росії. 

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Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ЗеленськийполоненіЛавровПутінРосія
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