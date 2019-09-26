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Зеленский сыграл ключевую роль в том, чтобы обмен состоялся – глава МИД РФ

Четверг, 26 сентября 2019, 03:02

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский сыграл решающую роль в том, что обмен удерживаемыми состоялся. 

Источник: интервью Лаврова изданию "Коммерсант"

Детали: По его словам, обмен был осуществлен вне контекста ситуации на Донбассе. А прямой контакт президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским положительное явление.

По мнению Лаврова, обмен между Украиной и Россией "оздоровил" отношения между Москвой и Киевом.

По поводу проведения встречи в нормандской формате, глава МИД сообщил, что это зависит не от России.

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Напомним:

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпленныеЛавровПутинРосcия
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