Зеленский сыграл ключевую роль в том, чтобы обмен состоялся – глава МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский сыграл решающую роль в том, что обмен удерживаемыми состоялся.

Источник: интервью Лаврова изданию "Коммерсант"

Детали: По его словам, обмен был осуществлен вне контекста ситуации на Донбассе. А прямой контакт президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским положительное явление.

По мнению Лаврова, обмен между Украиной и Россией "оздоровил" отношения между Москвой и Киевом.

По поводу проведения встречи в нормандской формате, глава МИД сообщил, что это зависит не от России.

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Напомним: