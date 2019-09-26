Зеленский сыграл ключевую роль в том, чтобы обмен состоялся – глава МИД РФ
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский сыграл решающую роль в том, что обмен удерживаемыми состоялся.
Источник: интервью Лаврова изданию "Коммерсант"
Детали: По его словам, обмен был осуществлен вне контекста ситуации на Донбассе. А прямой контакт президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским положительное явление.
По мнению Лаврова, обмен между Украиной и Россией "оздоровил" отношения между Москвой и Киевом.
По поводу проведения встречи в нормандской формате, глава МИД сообщил, что это зависит не от России.
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Напомним:
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