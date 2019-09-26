Зеленский сыграл ключевую роль в том, чтобы обмен состоялся – глава МИД РФ

115 просмотров
Четверг, 26 сентября 2019, 03:02

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский сыграл решающую роль в том, что обмен удерживаемыми состоялся. 

Источник: интервью Лаврова изданию "Коммерсант"

Детали: По его словам, обмен был осуществлен вне контекста ситуации на Донбассе. А прямой контакт президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским положительное явление.

По мнению Лаврова, обмен между Украиной и Россией "оздоровил" отношения между Москвой и Киевом.

По поводу проведения встречи в нормандской формате, глава МИД сообщил, что это зависит не от России.

Читайте также: 

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Напомним:

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский пленные Лавров Путин Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Демократам нужно еще 8 голосов, чтобы Сенат рассмотрел импичмент Трампа 26 сентября 2019, 02:22
В ЕС отреагировали на слова Трампа и Зеленского о недостаточной помощи 26 сентября 2019, 01:46
Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег – президент 26 сентября 2019, 01:06
Все новости
Главные новости
Демократам нужно еще 8 голосов, чтобы Сенат рассмотрел импичмент Трампа
Трамп – Зеленскому: Надеюсь, вы и Путин решите вашу проблему
"Мафиозный шантаж": как в Конгрессе США реагировали на стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Трамп обнародовал стенограмму разговора с Зеленским, из-за которого вспыхнул скандал
Все новости
Опыт

Камино-де-Сантьяго 300 километров пешком до встречи с апостолом и собой

Образование

Как учить английский так, чтобы изучить

Опыт

Бывшие онкобольные дети и их родители рассказывают, как это – победить рак

Поиск по сайту
Архив
Весь архів