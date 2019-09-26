Трамп не запитував у Зеленського дозволу на оприлюднення стенограми їх розмови

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розмовляв з президентом США Дональдом Трампом перед оприлюдненням тексту їх телефонної розмови та думав, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".

Джерело: пресконференція Зеленського після зустрічі з Трампом

Деталі: Президент підкреслив, що вважає, що іноді дзвінки між президентами не мають публікуватись.

Дослівно: "Хоча я особисто гадаю, що іноді такі дзвінки між президентами незалежних країн вони не повинні публікуватись. Тому що є геополітика, є якісь плани.

Я не розмовляв перед цим з президентом Трампом. Це була перша зустріч. Вчора ми просто потиснули руки і все. Він привітав мене, сказав, що не бачив, щоб скільки людей голосували за одну людину.

Я не проти, якщо потрібен там дозвіл юридичний...Я просто не знаю формат, чесно скажу, чи повинен там бути письмовий дозвіл. Я просто думав, що вони опублікують свою частину", – відповів президент на запитання щодо того, чи радився з ним Трамп перед тим як оприлюднити стенограму.

Нагадаємо: